'Трамп – не на нашей стороне': Жданов раскрыл худший сценарий завершения войны

США и РФ делают все, чтобы исключить европейцев из переговорного процесса, считает Олег Жданов.

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Олег Жданов прокомментировал вероятный сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Важное из заявлений Жданова:

Трамп будет давить на Украину и склонять к компромиссу с РФ

США и РФ делают все, чтобы исключить европейцев из переговоров

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал вопрос о том, что в Европе в последнее время очень боятся поражения Украины в войне.

"Мы сами себя загоняем в этот угол. Прежде всего, когда заигрываем с Трампом, обещая ему какие-то "плюшки". Вы думаете, Трамп будет давить на Путина, чтобы тот пошел на компромисс? Нет, он будет давить на нас и склонять нас к компромиссу. Трамп – не на нашей стороне баррикад, он играет за Россию и никогда не будет давить на Путина", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт отмечает важность участия Европы в переговорах по урегулированию в Украине, в свою очередь США и РФ делают все, чтобы исключить европейцев из этого переговорного процесса, чтобы быстрее и легче "сломать" Украину.

"Путин надеется взять Донецкую область до конца года, а Герасимов просит срок до апреля. Да и риторика Москвы изменилась: по словам Лаврова, даже если переговоры начнутся, никакого прекращения огня со стороны России не будет, ее войска продолжат выполнять задачи "СВО". В РФ боятся, что в случае прекращения огня, могут появиться миротворцы, третья сторона – Европа или США. Впрочем, Штаты не полезут: они не хотят воевать за Европу, Трамп на стороне Путина. А европейцев Путин предупредил, когда сказал, что появление европейских миротворцев в Украине, будет расценено Москвой как объявление войны России", - добавил Жданов.

Эксперт назвал возможное условие для окончания войны

Дипломат Владимир Огрызко считает, что российские власти пока не демонстрируют реальной заинтересованности даже в компромиссном варианте завершения войны против Украины. По его словам, позиция Кремля может объясняться не только стремлением добиться определённых результатов на поле боя или за столом переговоров.

По оценке эксперта, для российского руководства прекращение войны также связано с вопросом сохранения власти. Возможный отказ от продолжения боевых действий может рассматриваться в Москве через призму того, какие последствия он будет иметь для нынешней политической системы и лично Владимира Путина.

Огрызко допускает, что Кремль может согласиться на прекращение боевых действий только в том случае, если российское руководство будет уверено: такое решение не приведёт к ослаблению позиций Путина и не поставит под угрозу устойчивость действующей власти.

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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