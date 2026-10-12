В США обвинили Трампа в нарушении закона из-за договоренности с Путиным

Американские высокопоставленные чиновники призывают Трампа отменить решение о российском дизельном топливе.

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В США выступили против импорта российского дизельного топлива / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Сенаторы США выступили против разрешения на импорт российского дизельного топлива

Трамп не проконсультировался с Конгрессом по поводу соглашения с кремлевским диктатором

Решение Трампа прямо противоречит запрету на закупку энергоносителей из РФ

Семь сенаторов США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива противоречит американскому законодательству.

Они призвали американского лидера немедленно отменить это решение. Соответствующее совместное заявление сенаторы обнародовали в воскресенье, 11 октября.

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Документ подписали Джин Шагин, Сьюзан Коллинз, Ричард Блументаль, Лиза Мурковски, Рон Вайден, Том Тиллис и Джон Кертис. Состав подписантов фактически снимает с дискуссии партийную составляющую, ведь претензии к Белому дому одинаково сформулировали и демократы, и республиканцы.

Как Трамп нарушает закон

Три года назад в США был принят запрет на закупку энергоносителей у страны-агрессора России. Законодатели напомнили, что в 2022 году Конгресс ввел его именно для того, чтобы американские средства не шли на финансирование войны против Украины.

Кроме того, по словам сенаторов, исполнительная власть была обязана согласовать такой шаг с законодателями, но этого не произошло.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

"Решение президента Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива в США прямо противоречит этому закону. Администрация также не проконсультировалась с Конгрессом и не предоставила никаких объяснений в обоснование своего решения, как того требует законодательство. Соединенные Штаты не должны оказывать Путину финансовую поддержку, пока Россия продолжает убивать украинских гражданских лиц. Администрация должна немедленно изменить курс", - подчеркнули сенаторы.

Какую выгоду получают Трамп и Путин от соглашения

Главред писал, что, по оценке главы ЦПД СНБОУ Андрея Коваленко, американская администрация может рассчитывать на психологический эффект от объявления о предстоящих поставках российского дизельного топлива. Сама новость способна повлиять на ожидания участников рынка, даже если реальные объемы топлива не обеспечат длительного удешевления.

В то же время для российского руководства договоренности открывают возможность добиваться изменения санкционной политики Вашингтона. Речь идет о попытках добиться отмены действующих ограничений и предотвратить введение новых без уступок в вопросе завершения войны против Украины.

Договоренность Трампа и Путина об импорте российского дизельного топлива - что известно

Напомним, Главред писал, что 9 октября Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Впоследствии стало известно, что США в одностороннем порядке отменили санкции, запрещавшие покупку российских нефтепродуктов, в то время как Москва не предложила Вашингтону ни одного шага для завершения войны или перемирия.

Украина заявила после этого, что не собирается прекращать удары с большого расстояния по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки.

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Об источнике: Сенат США Сенат США (англ. the United States Senate) - верхняя палата Конгресса США. Вместе с нижней палатой - Палатой представителей - образует американский парламент. Формально главой Сената считается вице-президент США. Сенат обладает рядом исключительных прав, таких как утверждение международных договоров, согласие на назначение президентом министров (секретарей), послов и других высокопоставленных должностных лиц. Сенат заседает в северном крыле Капитолия в Вашингтоне, а Палата представителей - в южном крыле. wikipedia

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