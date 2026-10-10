"Мы сожжем их НПЗ": в Киеве возмущены сделкой Трампа с Путиным - Financial Times

Белый дом ослабил санкции на российское топливо. В Украине готовят новые удары по нефтеперерабатывающим заводам.

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Киев не остановит удары по НПЗ вопреки дизельной сделке Трампа с Путиным / Колаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В Киеве возмущены соглашением Трампа и Путина

Украина продолжит бить по НПЗ РФ

Украина не собирается сворачивать дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки договоренности Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки. Высокопоставленный чиновник в Киеве подчеркнул, что принятое в Вашингтоне решение не меняет планов украинской дальнобойной кампании, сообщает корреспондент Financial Times Кристофер Миллер.

По его словам, настроения в украинской столице вечером 9 октября колебались от раздражения до открытой ярости, а сама реакция чиновника оказалась предельно короткой.

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"Высокопоставленный украинский чиновник сообщил мне, что Киев продолжит наносить удары дальнобойными беспилотниками по российским энергетическим объектам: "Мы сожжем их нефтеперерабатывающие заводы"", - сказал собеседник издания.

Украина поразила более 51% российских НПЗ

По данным Министерства обороны, Силы безопасности и обороны Украины вывели из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей России, подобные удары существенно ослабляют военно-экономический потенциал агрессора.

"51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей – существенный удар по экономике врага, по его способности осуществлять агрессию и обеспечивать группировки своих войск. Наши deep strikes продолжают переносить войну на территорию России", – сообщает пресс-служба.

Как отмечается, совсем недавно были поражены Московский, Ярославский, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермский, Ильский, Саратовский, Сызранский и другие НПЗ. Последствия украинских операций не всегда видны сразу. Но эффект накапливается и дает ощутимый результат.

Дизельная сделка Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, страна-агрессор Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этой договоренности президент США Дональд Трамп объявил 9 октября сразу после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Общий объем, по его словам, должен достичь 3 млн тонн в сжатые сроки. В сочетании с нефтью, идущей через Ормузский пролив, это, по прогнозу американского президента, обвалит цены на дизель для американцев и всего мира рекордными темпами.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против Москвы без долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью и лишь продлит войну.

"Это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру", – сказал Зеленский, комментируя разговор президентов США и России.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, напрямую осведомленного о ситуации, Трамп пошел на сделку по дизельному топливу с Путиным после того, как Киев проигнорировал около полудюжины обращений Вашингтона с требованием остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Этот шаг спровоцировал новый кризис в отношениях с Киевом и может сорвать очередную попытку администрации США выстроить схему завершения войны. Собеседник издания был резок в оценке поведения украинской стороны.

"Зеленский неверно читает ситуацию. Продолжая бить по НПЗ, он разрушает ту добрую волю, которую выстроил с Трампом за последние шесть месяцев", - сказал американский чиновник.

Позже Трамп публично прокомментировал упреки Зеленского относительно сделки между Вашингтоном и Москвой о поставках российского дизельного топлива. В интервью журналистам 9 октября Трамп подчеркнул, что США остаются "сильным партнером", а само соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным необходимо для американской экономики.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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