Украинский FPV-дрон сбил российский Ми-28НМ в воздухе — видео

Операцию провели пилоты зенитно-ракетного дивизиона "Пришельцы".

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Перехват Ми-28НМ в воздухе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

115-я ОМБр поразила российский Ми-28НМ с помощью FPV-дрона

Вертолёт упал в Воронежской области РФ

Погибли трое членов экипажа

Украинские военные поразили российский ударный вертолёт Ми-28НМ с помощью зенитного FPV-дрона. Беспилотник перехватил вражеский борт прямо в воздухе. Видео операции опубликовали военные 115-й ОМБр.

По информации бригады, операцию провели пилоты зенитно-ракетного дивизиона "Пришельцы". На обнародованных кадрах видно, как беспилотник стремительно приближается к российскому вертолету.

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"Зенитный FPV-дрон перехватил вертолёт в воздухе, не оставив шансов ни технике, ни экипажу. Работаем дальше. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Целью украинских военных стал Ми-28Н. Он представляет собой модернизированную версию российского ударного вертолета Ми-28 и предназначен для поражения наземных и воздушных целей.

В то же время в бригаде не сообщили, где именно произошло поражение. Однако в видео привели данные с российских каналов, в которых говорилось о том, что вертолёт разбился в Воронежской области РФ. В результате падения ликвидированы три члена экипажа

Видео поражения российского вертолета:

Как меняются удары Украины по РФ - мнение военного

Украинские дальнобойные беспилотники способны поражать цели на расстоянии 2800–3200 км. Атака на Новый Уренгой продемонстрировала возможности Сил обороны Украины и стала неожиданностью для России, заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.

По словам военного, Украина продолжает расширять географию дальнобойных ударов. Он отметил, что россияне не ожидали атаки на таком расстоянии.

"Реальность войны предполагает наращивание беспилотной составляющей, и мы быстро работаем", - подчеркнул "Лука".

Командир также заявил, что в случае продолжения российских ударов по Украине количество дальнобойных операций может возрасти. По его словам, Россия уже сталкивается с закрытием предприятий, дефицитом топлива и проблемами с электроэнергией, которые ощущает население.

Ликвидация российской авиации - последние новости

Напомним, российский Telegram-канал 112 сообщил о падении военного вертолета в Воронежской области. По имеющимся данным, инцидент произошел в Аннинском районе.

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский рассказал о спецоперациях Украины на территории РФ. По словам президента, подтверждено поражение самолета Ан-12, двух Ан-26 и ещё трёх вертолётов.

"КиберБорошно" опубликовало спутниковые снимки, иллюстрирующие последствия ударов по аэродрому в Ростове. Аналитики отметили, что на снимках видны два вертолета Ми-8 и два самолета, подвергшиеся полному поражению.

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О персоне: комбат "Лука" Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО. Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил. Принимал участие в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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