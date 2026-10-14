Украинский FPV-дрон сбил российский Ми-28НМ в воздухе — видео

Кратко:
- 115-я ОМБр поразила российский Ми-28НМ с помощью FPV-дрона
- Вертолёт упал в Воронежской области РФ
- Погибли трое членов экипажа
Украинские военные поразили российский ударный вертолёт Ми-28НМ с помощью зенитного FPV-дрона. Беспилотник перехватил вражеский борт прямо в воздухе. Видео операции опубликовали военные 115-й ОМБр.
По информации бригады, операцию провели пилоты зенитно-ракетного дивизиона "Пришельцы". На обнародованных кадрах видно, как беспилотник стремительно приближается к российскому вертолету.
"Зенитный FPV-дрон перехватил вертолёт в воздухе, не оставив шансов ни технике, ни экипажу. Работаем дальше. Слава Украине!" - говорится в сообщении.
Целью украинских военных стал Ми-28Н. Он представляет собой модернизированную версию российского ударного вертолета Ми-28 и предназначен для поражения наземных и воздушных целей.
В то же время в бригаде не сообщили, где именно произошло поражение. Однако в видео привели данные с российских каналов, в которых говорилось о том, что вертолёт разбился в Воронежской области РФ. В результате падения ликвидированы три члена экипажа
Видео поражения российского вертолета:
Как меняются удары Украины по РФ - мнение военного
Украинские дальнобойные беспилотники способны поражать цели на расстоянии 2800–3200 км. Атака на Новый Уренгой продемонстрировала возможности Сил обороны Украины и стала неожиданностью для России, заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.
По словам военного, Украина продолжает расширять географию дальнобойных ударов. Он отметил, что россияне не ожидали атаки на таком расстоянии.
"Реальность войны предполагает наращивание беспилотной составляющей, и мы быстро работаем", - подчеркнул "Лука".
Командир также заявил, что в случае продолжения российских ударов по Украине количество дальнобойных операций может возрасти. По его словам, Россия уже сталкивается с закрытием предприятий, дефицитом топлива и проблемами с электроэнергией, которые ощущает население.
Ликвидация российской авиации - последние новости
Напомним, российский Telegram-канал 112 сообщил о падении военного вертолета в Воронежской области. По имеющимся данным, инцидент произошел в Аннинском районе.
Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский рассказал о спецоперациях Украины на территории РФ. По словам президента, подтверждено поражение самолета Ан-12, двух Ан-26 и ещё трёх вертолётов.
"КиберБорошно" опубликовало спутниковые снимки, иллюстрирующие последствия ударов по аэродрому в Ростове. Аналитики отметили, что на снимках видны два вертолета Ми-8 и два самолета, подвергшиеся полному поражению.
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О персоне: комбат "Лука"
Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО.
Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.
Принимал участие в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.
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