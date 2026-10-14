Число погибших в Луцке возросло: Зеленский рассказал, как заставить РФ остановиться

Обломки реактивного "шахеда" вызвали пожар на оптовом складе "Еврогурт" и повредили девятиэтажку, среди раненых - ребенок.

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Зеленский отреагировал на удар по Луцку / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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В Луцке погибли шесть человек, ещё 13 ранены

Осколки "шахеда" попали в оптовый склад и девятиэтажное здание

Зеленский призвал G7 усилить давление на Россию

Шесть человек погибли и ещё 13 получили ранения в результате атаки российского реактивного "шахеда" на Луцк 14 октября. Удар произошел после массированной ночной атаки по энергетическим объектам, когда в Киеве, Киевской и Харьковской областях еще продолжаются восстановительные работы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Глава государства выразил соболезнования родным погибших и отметил, что в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура – жилой дом и магазин. По его словам, россияне уже запускают новую волну дронов, и это преднамеренное постоянное давление на украинцев.

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"Россия вновь показывает, чего на самом деле хочет. Это сознательное продолжение войны, вопреки призывам Америки и американского президента. Именно поэтому Москву нужно не уговаривать, а заставлять остановиться - усилением давления, санкциями и помощью Украине, которая дает возможность защищать людей от этих атак", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что именно таких шагов Киев ожидает от всех партнеров - от лидеров "Группы семи" и от каждой страны, выступающей за мир.

"Должны быть действия. Потому что пока Россия не ощущает достаточного давления, она продолжает сеять смерть", - написал он.

Что известно об ударе по Луцку

Атака реактивного "шахеда" произошла в полдень. Осколки дрона попали в оптовый склад "Еврогурт" на улице Конякина, где вспыхнул масштабный пожар, сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк в Telegram.

Пятерых погибших спасатели нашли во время разбора завалов в оптовом складе, ещё один человек скончался в больнице. Осколки также повредили девятиэтажный жилой дом на проспекте Соборности – там пострадали два человека, среди них ребёнок.

В медицинских учреждениях находятся 12 человек, один человек – в тяжелом состоянии. Поисково-спасательные работы на месте удара завершены.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему Россия спешит с атаками реактивных "шахедов"

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду связал ранний старт массированных ударов этой осенью с тем, что Украина готовит защиту от новых дронов.

"Одним из объяснений может быть то, что они ожидают: примерно через два месяца у нас будут развернуты эффективные системы противодействия реактивным "Шахедам", поэтому им нужно начать раньше", - подчеркнул специалист.

Говоря о логике Кремля, эксперт обратил внимание, что в Москве до сих пор рассчитывают сломить Украину именно этой зимой.

"Поскольку они считают и верят в то, что Украину можно задушить, они будут изо всех сил стараться, чтобы достичь максимального результата", - пояснил Прокип.

В то же время аналитик назвал ключевую проблему, которая затрудняет защиту городов от комбинированных атак ракетами и дронами.

"Но стоит также учитывать, что у нас дефицит средств ПВО, а они наращивают количество средств поражения - ракет и дронов", - отметил он.

Что касается объявленного Трампом "энергетического перемирия", Прокип настроен скептически: по его мнению, Кремль использует заинтересованность Белого дома в этом вопросе до промежуточных выборов в США.

"С другой стороны, это дает им возможность нарушить это перемирие в ноябре, после того как выборы состоятся", - подытожил эксперт.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что днем 14 октября Россия атаковала оптовый склад в Луцке. Накануне ночью оккупанты выпустили по Украине 39 баллистических ракет и более 120 дронов, а под удар попали все три ТЭЦ Киева. Без света тогда остались как минимум 600 тысяч человек.

Массированный удар произошел через три дня после заявления президента США Дональда Трампа об "энергетическом перемирии". 11 октября Трамп объявил, что РФ и Украина якобы согласились не наносить удары по объектам энергетики. В тот же день российские войска нанесли удар по ТЭЦ в Харькове.

В Кремле настаивают, что Москва не нарушает договоренностей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что предложенное Трампом перемирие не было конкретизировано. Украина при этом воздержалась от ударов по энергетическим объектам РФ.

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О персоне: Андриан Прокип Андриан Прокип – руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего. Доктор экономических наук, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США), занимается проблемами энергетической политики и энергетической безопасности. Постоянно публикует авторские тексты в Украине, Европе и США, отслеживая изменения в энергетическом секторе Украины, анализируя европейские энергетические рынки и влияние санкций на энергетический сектор России. Автор и соавтор нескольких монографий, изданных как в Украине, так и за рубежом, в частности в США.

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