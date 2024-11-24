Украину ждут самые критические 8 недель в ее истории: что ожидается - посол

Украине следует сосредоточить все дипломатические и не только усилия для того, чтобы достичь желаемых результатов после победы Дональда Трампа, отмечает посол.

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Следующие 8 недель будут самыми сложными в истории Украины / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Андрей Мельник

Завершение войны в Украине является ключевой целью Трампа

Важно не допустить навязывания Украине решений без ее участия

Следующие 8 недель будут наиболее ответственными и сложными в новейшей истории Украины

Допустить компромисс в войне за спиной Украины недопустимо, ведь это станет худшим сценарием. Следующие восемь недель станут одними из самых сложных и ответственных в истории Украины с 1991 года. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.

Андрей Мельник отметил, что сейчас уже поздно пытаться повлиять на ситуацию. Он выразил сомнение в практической реализации, например, китайско-бразильской инициативы.

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Посол Украины в Бразилии также отметил, что новый президент США сделал российскую войну против Украины одной из ключевых тем, которыми он планирует заниматься. Его цель - завершить войну максимально быстро, даже в течение 24 часов.

"Мы должны эти слова воспринимать серьезно. И поэтому сейчас искать каких-то посредников там или вспоминать тех, на кого мы надеялись раньше, и тех, кто сыграли определенную роль... то я не вижу никого, кроме нового президента Соединенных Штатов, который сможет действительно кардинально изменить ситуацию", - отметил он.

Посол выразил сомнения, что новоизбранный президент США захочет делить лавры миротворца с кем-то другим, особенно с Китаем или Бразилией, хотя определенная вероятность этого все же существует.

Он отметил, что нынешний мир становится все более опасным и непредсказуемым, и прогнозировать будущие события сложно.

"Поэтому думаю, наши все усилия - дипломатические, политические, общественные, какие угодно из Украины, должны быть сосредоточены стопроцентно именно на этих восьми критических неделях до инаугурации президента Дональда Трампа. То есть у нас есть очень мало времени - фактически 20 января инаугурация, уже меньше двух месяцев остается", - отмечает он.

Андрей Мельник отметил, что все возможные каналы - дипломатические, политические, семейные, религиозные и общественные - должны быть задействованы. Украинская дипломатия должна работать не только в Вашингтоне, но и в Мар-а-Лаго, во Флориде, где большую часть времени проводит новоизбранный президент. Это необходимо для разработки нескольких сценариев и достижения желаемых результатов. Худший вариант - если Украине будут навязаны решения без ее участия.

"Поверьте мне, моему ощущению: эти следующие восемь недель будут самыми ответственными и сложными в истории Украины после 1991 года. То есть сейчас надо решать. Когда придет день инаугурации, боюсь, к тому времени уже будет решение принято и тогда нам будет сложнее", - резюмировал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Как Трамп может закончить войну в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после своей инаугурации Дональд Трамп может начать переговоры по мирному соглашению, что принесет выгоду как Украине, так и США. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм, пишет Bild. Трамп проявляет интерес к использованию природных ресурсов Украины, которая является "самой богатой страной Европы".

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности способствовать завершению войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает The Washington Post. Однако для Украины есть риск, что Трамп, пытаясь достичь быстрого соглашения, может согласиться на невыгодное урегулирование конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет все шансы завершить войну до 2025 года, и в январе могут появиться первые предложения по мирному процессу от Дональда Трампа на посту президента США.

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Кто такой Андрей Мельник Андрей Ярославович Мельник (род. 7 сентября 1975, Львов) - украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол (2016). Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бразилии с 20 июня 2023 года. Заместитель Министра иностранных дел Украины (2022-2023). Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии (2014-2022). Полный кавалер ордена "За заслуги". Заместитель Министра Кабинета Министров Украины (2014). Генеральный консул Украины в Гамбурге в 2007-2012 годах. Кандидат юридических наук. Заместитель Министра иностранных дел Украины с 18 ноября 2022 до 11 июля 2023 года. С 20 июня 2023 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бразилии, сообщает Википедия.

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