В РФ может закончиться оружие: когда Путин начнет переговоры - The Guardian

Главные тезисы статьи:
- Переговоры с Украиной на условиях Путина может вести Трамп
- Кремль не спешит заключать соглашение о войне
- Путин может согласиться на переговоры только при одном условии
Новоизбранный президент США Дональд Трамп много раз подчеркивал готовность работать над проведением мирных переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией.
The Guardian пишет, что политик может начать переговоры с Украиной, если кремлевский диктатор Владимир Путин разорвет военные отношения с Китаем. Однако диалог со стороны Трампа будет строиться на условиях РФ.
Москва пока не проявляет спешки и желания в вопросе заключения любого соглашения о мире с Украиной А все потому, что диктатор чувствует преимущество на поле боя. При этом состояние российской экономики и ВПК не самое лучшее - до конца 2025 года в РФ может закончиться советское оружие.
Именно в этот момент Путин может начать переговоры, но при этом война не прекратится, а атаки на мирное население Украины будут только усиливаться, если во время диалога что-то пойдет не так, как ему хочется.
Россия может потребовать демилитаризацию Украины, на что, в свою очередь, могут согласиться некоторые люди из окружения Трампа. Но это будет возможно только если Путин увидит в новом американском президенте и его окружении версию клептократии.
Мирные переговоры России и Украины - последние новости
Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте отправится в США для обсуждения с Дональдом Трампом стратегии мирных переговоров по Украине. Цель – добиться справедливого мира без поощрения российской агрессии и с гарантиями безопасности для Украины.
Ранее The Washington Post писало, что опасность для Украины в мирных переговорах заключается в том, что в своих интересах заключить скорую сделку Трамп может согласиться на плохое урегулирование войны.
Накануне также Главред писал, что соратник новоизбранного президента Дональда Трампа в Сенате, Майк Раундс, высказался против переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной.
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Что такое The Guardian?
The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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