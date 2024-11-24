В РФ может закончиться оружие: когда Путин начнет переговоры - The Guardian

Путин готов воевать до конца, даже если переговоры с Украиной таки начнутся.

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Путин не заинтересован в соглашениях с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Главные тезисы статьи:

Переговоры с Украиной на условиях Путина может вести Трамп

Кремль не спешит заключать соглашение о войне

Путин может согласиться на переговоры только при одном условии

Новоизбранный президент США Дональд Трамп много раз подчеркивал готовность работать над проведением мирных переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией.

The Guardian пишет, что политик может начать переговоры с Украиной, если кремлевский диктатор Владимир Путин разорвет военные отношения с Китаем. Однако диалог со стороны Трампа будет строиться на условиях РФ.

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Москва пока не проявляет спешки и желания в вопросе заключения любого соглашения о мире с Украиной А все потому, что диктатор чувствует преимущество на поле боя. При этом состояние российской экономики и ВПК не самое лучшее - до конца 2025 года в РФ может закончиться советское оружие.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Именно в этот момент Путин может начать переговоры, но при этом война не прекратится, а атаки на мирное население Украины будут только усиливаться, если во время диалога что-то пойдет не так, как ему хочется.

Россия может потребовать демилитаризацию Украины, на что, в свою очередь, могут согласиться некоторые люди из окружения Трампа. Но это будет возможно только если Путин увидит в новом американском президенте и его окружении версию клептократии.

Мирные переговоры России и Украины - последние новости

Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте отправится в США для обсуждения с Дональдом Трампом стратегии мирных переговоров по Украине. Цель – добиться справедливого мира без поощрения российской агрессии и с гарантиями безопасности для Украины.

Ранее The Washington Post писало, что опасность для Украины в мирных переговорах заключается в том, что в своих интересах заключить скорую сделку Трамп может согласиться на плохое урегулирование войны.

Накануне также Главред писал, что соратник новоизбранного президента Дональда Трампа в Сенате, Майк Раундс, высказался против переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной.

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Что такое The Guardian? The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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