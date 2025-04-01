"Что мы пережили": Овсиенко рассталась с избранником, которого ждала из тюрьмы

Татьяна Овсиенко поставила отношения на паузу.

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Татьяна Овсиенко - проблемы в личной жизни / коллаж: Главред, фото: скрин видео, instagram.com, Татьяна Овсиенко

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Татьяна Овсиенко переживает непростые времена

Предательница сейчас не в отношениях

Российская певица Татьяна Овсиенко, которая родом из Украины, но молчит о войне в родной стране, которую развязала Россия, поделилась подробностями личной жизни.

В интервью на росТВ Овсиенко призналась, что разошлась с гражданским мужем.

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Напомним, певица жила с Александром Меркуловым, которого ждала из тюрьмы, с 2017 года, но под венец он ее так и не повел.

Татьяна Овсиенко имеет претензии к гражданскому мужу / фото: instagram.com, Татьяна Овсиенко

"Сейчас у нас пауза в отношениях, может быть, после того, что мы пережили вместе. Все-таки, были на расстоянии, писали письма, объяснялись в любви… Но в последнее время мы не могли поговорить, а я чувствовала, что накапливалась все: а пока молчишь, думаешь, что пройдет само. Пока приняли решение пожить отдельно. Может, это что-то даст" — поделилась предательница.

Сейчас же Татьяна пытается разобраться в себе, но пока не знает, к чему это приведет.

Татьяна Овсиенко сделала пауза в отношениях / фото: скрин видео

"Я не витаю в облаках, нет больше никакой мечты, я живу реальной жизнью. Ну, сложится — хорошо. Пока пытаемся сохранить то дорогое чувство, которое мы называем дружбой. Удастся ли это — тоже не знаю", – сказала запроданка.

Овсиенко сожалеет, что они с Александром не успели жениться официально, ведь мечтали об этом. А бывший возлюбленный артистки отмечает, что у них есть претензии друг к другу.

"Они не глобального характера, но есть. И бывает, что иногда случаются паузы — хочется посмотреть со стороны, как будет дальше", – сказал Меркулов.

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Кто такая Татьяна Овсиенко? Татьяна Овсиенко - советская и российская певица, бывшая участница группы Мираж (выступала под фонограмму, записанную М. Суханкиной). По национальности - украинка, родилась в Киеве. Внесена в базу "Миротворца" за сознательное многократное нарушение государственной границы Украины, а также за незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

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