"Я страдала": что с собой делала Татьяна Овсиенко и как она сейчас выглядит

Татьяна Овсиенко очень изменилась на лице в последнее время.

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Татьяна Овсиенко рассказала о своей внешности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Овсиенко

Вы узнаете:

Татьяна Овсиенко прокомментировали слухи о пластике лица

Певица поделилась, как питается

Российская певица Татьяна Овсиенко, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, недавно удивила поклонников своим внешним видом.

Напомним, еще не так давно в СМИ были новости о том, что певица злоупотребляет алкоголем и выглядела она соответствующе.

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Недавно же молчунья показалась на концерте и продемонстрировала свое свежее лицо, многие поклонники заподозрили, что Овсиенко сделала пластику.

Как рассказала певица пропагандистским росСМИ, она помолодела благодаря макияжу.

"Я страдала, конечно, не скрою. Кто-то думает пластику пойти сделать, кто-то еще что. Я такая трусиха в этом плане. Думаю, что буду стареть естественно. Какая есть, такая есть, все мое", — отметила предательница.

Татьяна Овсиенко на недавнем концерте / фото: скрин видео

Также фанаты обратили внимание, что Овсиенко не только помолодела, но и похудела.

"У меня же неординарный рабочий день. Мне хочется есть после 12. Например, я точно знаю: сейчас приеду домой и два-три часа не захочу кушать. А потом среди ночи, когда в голове все мысли улягутся, когда я для себя пойму, как меня люди принимали, что я говорила во время концерта, где запнулась, где ошибку сделала, пойду к холодильнику. Когда все это отходит, хочется кушать", — добавила артистка.

Татьяна Овсиенко похудела / фото: instagram.com, Татьяна Овсиенко

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Ранее Главред сообщал, что 58-летнего голливудского актера Дэвида Швиммера, звезду сериала "Друзья", поймали на свидании со студенткой, которая моложе него в два раза.

Также в Сети появились слухи о том, что у лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман с россиянкой. Еще недавно артист рассказывал, как скучает по "российской энергии".

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Кто такая Татьяна Овсиенко? Татьяна Овсиенко - советская и российская певица, бывшая участница группы Мираж (выступала под фонограмму, записанную М. Суханкиной). По национальности - украинка, родилась в Киеве. Внесена в базу "Миротворца" за сознательное многократное нарушение государственной границы Украины, а также за незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

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