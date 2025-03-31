Звезда "Скаженого весілля" раскрыла правду про Юрия Горбунова вне камер

Краткое содержание:
- Инна Приходько работала с Юрием Горбуновым на съемках "Скаженого весілля"
- Актриса рассказала, каким был продюсер вне съемочной площадки
Украинский ведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов сформировал за годы карьеры на телевидении весьма положительный образ. Какой шоумен вне камер, и сильно ли отличается от этого самого образа, рассказала украинская актриса Инна Приходько, которая снималась в фильме "Скажене весілля" (его продюсировал Юрий Горбунов - прим. редактора).
В беседе с Люкс ФМ артистка призналась, что была знакома с Юрием и до съемок, а после них он стал ее любимым продюсером. "С Юрой очень легко. На самом деле мы до "Скаженого весілля" начали с ним сотрудничать в #ШОУЮРЫ, был такой юмористический проект. До того мы тоже были заочно знакомы. Мы на сцене много с ним выступали", - говорит Приходько.
Работать под началом Горбунова в "Скаженому весіллі" также было просто и комфортно, отмечает Инна. На ее взгляд он, как продюсер, обладает редким качеством, из-за которого она была бы рада поработать с Юрием вновь.
"Я скажу так: Юра - человек слова. То, что он обещает, он всегда выполняет, а это для продюсеров такая особенность... не все так делают. ... Надеюсь, что, Юрий Николаевич, мы с вами еще поработаем", - подытожила Инна Приходько.
"Скажене весілля" - украинская комедийная кинофраншиза. Первый из трех фильмов вышел на экраны в 2018 году. Фабула для сценария взята из французской комедии 2014-го года "Сумасшедшая свадьба" (в дословном переводе - "Чем мы все прогневили Бога").
По сюжету домой, в украинское село из Сорбонны едет дочь главного героя - она хочет познакомить родителей со своим иностранным женихом, и сыграть с ним свадьбу. Семье тяжело принять избранника дочери, в связи с чем главные герои попадают в различные комичные ситуации.
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Кто такой Юрий Горбунов?
Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.
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