Катя Осадчая

27 сентября 2018, 15:56

Украинская журналистка, телеведущая, модель.

Катя Осадчая
Катя Осадчая / Фото: ivona.bigmir.net

Дата рождения: 12 сентября 1983 года, Киев, СССР.

Образование и детство

Катя Осадчая родилась в Киеве в семье генерального директора ГП ПО "Киевприбор" Александра Владимировича Осадчего и домохозяйки, по профессии библиотекаря, Анны Павловны. У Кати есть младший брат, с которым разница у нее в несколько лет.

Осадчая ходила в столичную школу, помимо учебы также занималась музыкой и танцами – выступала с хореографическим ансамблем "Соколята".

Катя Осадчая
Катя Осадчая в детстве / https://www.instagram.com/kosadcha/?hl=ru

Кроме того, Катя ходила в школу моделей агентства "Багира". Она закончила школу экстерном, чтобы начать модельную карьеру.

Заочно окончила исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Модельная карьера

Профессиональную карьеру модели Осадчая начала в 13 лет, окончив школу моделей.

После окончания девятого класса в 14 лет она отправилась на сьемки в Токио на три месяца. Девушка обладала подиумным ростом в 180 см, поэтому модельная карьера Кати быстро пошла вверх.

Позже Осадчую пригласили на сьемки в Германию, Англию, Францию.

В 18 лет Катя решила закончить модельную карьеру, и вернуться в Украину.

Карьера на телевидении и "Світське життя"

После приезда в Украину Осадчая решила стать журналистом, однако, она плохо владела украинским языком, ей пришлось посещать занятия для улучшения дикции и постановки голоса. 

Осадчую взяли на работу внештатным корреспондентом Первого национального канала.

Однако ей этого оказалось мало, и она в 2005 году прошла кастинг ведущей проекта "Светские хроники" на телеканале "Тонис".

Спустя два года программа стала выходить на Первом национальном под названием "Светская жизнь".

Уже с августа 2008 года программа начала выходить на телеканале "1+1", и идет там до сих пор.

Катя Осадчая
Катя Осадчая на сьемках программы "Светская жизнь" / https://www.instagram.com/kosadcha/?hl=ru

В 2009 году на канале "1+1" вышел второй сезон программы "Танцую для тебя", где Осадчая принимала участие с партнером Андреем Крысем.

В 2012 году Осадчая стала ведущей шоу "Голос страны" на "1+1".

С 2015 года Катя вела детское талант-шоу "Маленькие гиганты".

В марте 2017 года после рождения второго сына продолжила работу ведущей в "Светской жизни". Однако ввиду занятости по уходу за ребенком в качестве репортеров передачи Катерине помогают известные украинские персоны. Так, в качестве звездных репортеров уже попробовали себя певица Оля Полякова, журналистка Алла Мазур, солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и многие другие.

В 2017 году ведущая стала членом жюри проекта "Модель XL", участницами которого стали девушки с пышными формами со всех уголков Украины и зарубежья.

Катя Осадчая
Катя Осадчая стала членом жюри проекта "Модель XL" / https://www.instagram.com/kosadcha/?hl=ru

В апреле 2018 года Осадчая организовала музыкальное шоу "Вечере премьер с Екатериной Осадчей", в котором популярные артисты презентовали свои новые песни.

Личная жизнь

В 2001 году Осадчая вышла замуж за за бизнесмена и народного депутата от Партии зеленых Олега Полищука.

Катя Осадчая
Катя Осадчая и первый супруг Олег Полищук / https://www.instagram.com/kosadcha/?hl=ru

В браке у пары в 2002 году родился сын Илья. Спустя два года Катя развелась с супругом.

Катя Осадчая и старший сын Иль
Катя Осадчая и старший сын Илья / https://www.instagram.com/kosadcha/?hl=ru

В 2017 году Осадчая вышла замуж за телеведущего и актера Юрия Горбунова, и уже 18 февраля 2017 года у них родился сын, которого назвали Иваном.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / https://www.instagram.com/kosadcha/?hl=ru

Крестным ребенка является известный продюсер Потап (Алексей Потапенко).

Интересные факты

 В 2007 году заняла 96 место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус", в 2013-м — 64-е.

В 2009 году заняла 6 место в рейтинге "Лица Киева" по версии газеты "Афиша". В 2009 году шляпка Кати Осадчей в виде вороны, сидящей на ветке, была отмечена британской газетой The Daily Telegraph как одна из самых экстравагантных на королевских конных скачках "Royal Ascot".

В феврале 2018 Катя Осадчая получила титул "Мамы года" по версии "Viva! Самые красивые".

В апреле 2018 Екатерина стала победителем главной телевизионной премии страны "Телетриумф" в номинации "Интервьюер".

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