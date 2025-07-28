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Буква Ґ - запрещенная и возвращенная: символ несокрушимости языка

Марина Иваненко
28 июля 2025, 22:12
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Буква ґ имеет уникальную историю: ее придумали для точности языка, впоследствии запретили советской властью, а с независимостью - вернули как символ сопротивления.
Зачем придумали букву Г?
Зачем придумали букву Ґ? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Кто придумал букву Ґ
  • Зачем придумали букву Ґ

Буква "ґ" - одна из самых интересных в украинском алфавите, ведь она имеет уникальное происхождение и историю, тесно связанную с формированием украинской языковой идентичности. В старославянских письменных памятниках этот звук (современный [g]) обозначался обычной буквой "г". Однако с развитием восточнославянских языков фонетика изменилась: в украинском языке звук [г] стал фрикативным (мягким и приближенным к [ɦ]).

видео дня

Этот факт и обусловил потребность в отдельном графическом символе, который бы передавал настоящий твердый [g], который часто встречался в заимствованиях из немецкого, латыни, греческого и других языков. Именно для этого и была создана буква "ґ". подробнее об истории этой буквы расскажет Главред.

Введение буквы в грамматику

Как рассказывают на ютуб-канале "Твоя подпольная гуманитарная" фициально буква "ґ" впервые появилась в грамматике Мелетия Смотрицкого в 1619 году. Учебник, написанный на церковнославянском языке, был предназначен для школ и духовенства и имел значительное влияние на грамматические нормы будущих поколений. Смотрицкий ввел "ґ", чтобы отличить твердый [g] от мягкого украинского [г], который уже отличался от церковнославянского произношения. Это нововведение быстро распространилось в украинских печатных изданиях и рукописях. Букву "ґ" активно употребляли в названиях, заимствованиях и некоторых исконных словах.

Запрет в СССР

В 1933 году советская власть ввела новую редакцию украинского правописания, которая унифицировала орфографию с русской - в соответствии с политикой русификации. История буквы "ґ" на этом резко оборвалась.

Официальная причина - якобы "ненужность" этого звука в украинском языке. На самом деле это была попытка еще больше приблизить украинский к русскому и ослабить его самобытность. С тех пор "ґ" сохранилась только в диаспоре, в частности в США, Канаде и Западной Европе, где придерживались правописания 1928 года.

Возвращение буквы Ґ

В 1990 году, после перестройки и накануне провозглашения независимости Украины, букву "ґ" официально вернули в украинское правописание. Этот шаг имел чрезвычайно важное значение - не только лингвистическое, но и символическое. Это была реабилитация украинской языковой нормы, которая более 50 лет оставалась подавленной. Возвращение "ґ" подтвердило стремление к языковой самостоятельности и отмежеванию от русского.

В 2019 году в обновленном правописании употребление "ґ" закрепили официально - и сейчас она занимает полноценное место в украинском алфавите.

Об истории буквы Ґ можно посмотреть видео:

Современное употребление

Сегодня буква "ґ" имеет четкое фонетическое назначение: она обозначает звук [g], отличный от украинского [г]. Употребление "ґ" регламентируется современным правописанием. Основные случаи:

в удельных словах: ґанок, ґрунт, дзиґа, ґудзик, ґирлиґа;

в собственных названиях: Гете, Хемингуэй, Гданьск;

в заимствованиях: крыжовник, агент, магазін (иногда допускается написание без "ґ" согласно традиции).

Многие люди до сих пор путают эти буквы или не употребляют "ґ" в речи и письме - из-за влияния советской традиции или недостатка знаний современного украинского правописания.

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"Твоя Подпольная Гуманитарка" - что это за ресурс?

"Твоя Подпольная Гуманитарка" - украинский образовательный YouTube-канал, основанный Остапом Украинцем и Евгением Лиром. Он популяризирует гуманитарные науки: язык, литературу, историю, культуру. Видео сочетают научную точность и живой, доступный язык. Канал имеет более 170 000 подписчиков и активно развивает образовательную платформу "Гуманитарка". Это одно из ведущих украинских медиа с культурно-интеллектуальным контентом.

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