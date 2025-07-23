Мало кто знает, а стоит: 10 забытых украинских слов, которые обогатят ваш язык

Украинский язык скрывает настоящие сокровища - забытые слова, которые удивляют своей колоритностью и глубиной.

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10 жемчужин украинского языка, о которых вы не знали / Коллаж: Главред, фото: скриншот с youtube.com/@Faino_Ukraine, скриншот tiktok.com/@sydorenko91

Вы узнаете:

Какие забытые украинские слова стоит знать

Что означают слова "ляпавиця", "путівець", "сніжниця" и другие

В эпоху цифровых технологий и глобализации многие слова украинского языка, которые недавно были привычными в быту наших предков, сейчас постепенно исчезают из активного употребления. Однако возвращение к языковым корням открывает нам не только богатство словарного запаса, но и позволяет глубже понять украинскую культуру, ментальность и быт.

Журналистка и автор YouTube-канала об истории, традициях и культуре Украины Ольга Сидоренко поделилась подборкой забытых, но удивительно колоритных украинских слов.

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Ляпавица - слово, которое описывает мокрую, сырую погоду с дождем, слякотью, вызывающую дискомфорт. Оно хорошо передает атмосферу пасмурного осеннего или ранневесеннего дня. Путевец - полевая или грунтовая дорога, которая пролегает за пределами населенных пунктов. Снежница - слово, означающее метель, вьюгу. Оно метко описывает стихийную силу природы, знакомую каждому украинцу в зимнюю пору. Писклятко - ласкательное слово, которым называли маленького ребенка, младенца. Оно передает нежность и беззащитность ребенка. Ночница - обозначение бессонной ночи или состояния бессонницы. Закутень - отдаленное, укромное или скрытое место. Громовина - яркая вспышка молнии, сопровождающая гром во время бури. Суцига - хитрый или коварный человек. Часто употреблялось в значении "проходимец" или человек, ищущий выгоды. Легит - приятный, мягкий ветерок, который освежает в жару. Это слово поэтично звучит и часто встречается в старой украинской поэзии. Разгоститься - почувствовать себя свободно, как дома; полностью расслабиться в гостях. Это слово передает атмосферу искреннего приема и гостеприимства.

Смотрите видео с перечнем забытых украинских слов:

Каждое из таких слов создает связь с нашими корнями и открывает богатство языка, на котором разговаривали наши прабабушки и прадеды. Стоит не только знакомиться с такими словами, но и пытаться внедрять их в повседневную речь, чтобы они не потерялись навсегда.

Ранее Главред рассказывал о популярных словах, которых нет в украинском языке. Украинцы их часто используют, но на самом деле они являются калькой из русского языка.

Также учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, почему нельзя говорить "благоприятный". По ее словам, это слово надо заменить на правильный вариант.

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О персоне: Ольга Сидоренко Канал "sydorenko91" в TikTok принадлежит Ольге Сидоренко - журналистке, которая увлекается историей и коллекционированием старых фотографий. Этот молодой украиноязычный канал посвящен истории, традициям и культуре Украины. Автор обещает, что здесь можно найти информацию, которая, возможно, не попадет ни в один учебник.

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