Мало кто знает, а стоит: 10 забытых украинских слов, которые обогатят ваш язык

Вы узнаете:
- Какие забытые украинские слова стоит знать
- Что означают слова "ляпавиця", "путівець", "сніжниця" и другие
В эпоху цифровых технологий и глобализации многие слова украинского языка, которые недавно были привычными в быту наших предков, сейчас постепенно исчезают из активного употребления. Однако возвращение к языковым корням открывает нам не только богатство словарного запаса, но и позволяет глубже понять украинскую культуру, ментальность и быт.
Журналистка и автор YouTube-канала об истории, традициях и культуре Украины Ольга Сидоренко поделилась подборкой забытых, но удивительно колоритных украинских слов.
- Ляпавица - слово, которое описывает мокрую, сырую погоду с дождем, слякотью, вызывающую дискомфорт. Оно хорошо передает атмосферу пасмурного осеннего или ранневесеннего дня.
- Путевец - полевая или грунтовая дорога, которая пролегает за пределами населенных пунктов.
- Снежница - слово, означающее метель, вьюгу. Оно метко описывает стихийную силу природы, знакомую каждому украинцу в зимнюю пору.
- Писклятко - ласкательное слово, которым называли маленького ребенка, младенца. Оно передает нежность и беззащитность ребенка.
- Ночница - обозначение бессонной ночи или состояния бессонницы.
- Закутень - отдаленное, укромное или скрытое место.
- Громовина - яркая вспышка молнии, сопровождающая гром во время бури.
- Суцига - хитрый или коварный человек. Часто употреблялось в значении "проходимец" или человек, ищущий выгоды.
- Легит - приятный, мягкий ветерок, который освежает в жару. Это слово поэтично звучит и часто встречается в старой украинской поэзии.
- Разгоститься - почувствовать себя свободно, как дома; полностью расслабиться в гостях. Это слово передает атмосферу искреннего приема и гостеприимства.
Смотрите видео с перечнем забытых украинских слов:
@sydorenko91 Пишите свои варианты? #українськийтікток#україна??#language поют: @khalavko_sis ♬ оригинальный звук - Sydorenko
Каждое из таких слов создает связь с нашими корнями и открывает богатство языка, на котором разговаривали наши прабабушки и прадеды. Стоит не только знакомиться с такими словами, но и пытаться внедрять их в повседневную речь, чтобы они не потерялись навсегда.
Ранее Главред рассказывал о популярных словах, которых нет в украинском языке. Украинцы их часто используют, но на самом деле они являются калькой из русского языка.
Также учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, почему нельзя говорить "благоприятный". По ее словам, это слово надо заменить на правильный вариант.
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О персоне: Ольга Сидоренко
Канал "sydorenko91" в TikTok принадлежит Ольге Сидоренко - журналистке, которая увлекается историей и коллекционированием старых фотографий.
Этот молодой украиноязычный канал посвящен истории, традициям и культуре Украины. Автор обещает, что здесь можно найти информацию, которая, возможно, не попадет ни в один учебник.
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