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Слово "красний" на самом деле есть в украинском языке: значение удивит многих

Алёна Воронина
9 июля 2025, 04:55
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Украинцы могут использовать слово "красний", но нужно понимать, что оно обозначает не цвет.
Книги, Светлана Чернышева
Что на самом деле означает слово "красний"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Что означает слово "красний" в украинском языке
  • Почему нельзя словом "красний" называть красный цвет
  • Какой ошибки стоит избегать

Большинство украинцев знают, что в украинском языке есть "червоний колір", но нет "красного". Ведь словом "красний" этот цвет называется в русском языке.

Но не все догадываются, что в украинском языке также есть слово "красний", однако его значение совсем не связано с цветами.

видео дня

О том, какое точно значение имеет это слово, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Есть ли в украинском языке слово "красний"? Да, есть. И это не цвет. "Красний" - это прекрасный, замечательный, красивый. "Ой весна, весна днем красна", - отметила учитель.

Также она объяснила, что человека, который очень хорошо говорит, называют "красномовним".

"А также мы используем "красно дякую" - это значит искренне, от всего сердца", - добавила она.

Смотрите видео о том, что на самом деле означает слово "красний":

Как ранее рассказывал Главред, учительница украинского языка Светлана Чернышова объяснила, почему нельзя говорить "бувший у користуванні" и каким одним словом надо заменить это выражение.

Также ранее мы рассказывали, почему говорить "накладений платіж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.

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О персоне: Светлана Чернышева

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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украинский язык Светлана Чернышева
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