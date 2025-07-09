Слово "красний" на самом деле есть в украинском языке: значение удивит многих

Вы узнаете:
- Что означает слово "красний" в украинском языке
- Почему нельзя словом "красний" называть красный цвет
- Какой ошибки стоит избегать
Большинство украинцев знают, что в украинском языке есть "червоний колір", но нет "красного". Ведь словом "красний" этот цвет называется в русском языке.
Но не все догадываются, что в украинском языке также есть слово "красний", однако его значение совсем не связано с цветами.
О том, какое точно значение имеет это слово, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Есть ли в украинском языке слово "красний"? Да, есть. И это не цвет. "Красний" - это прекрасный, замечательный, красивый. "Ой весна, весна днем красна", - отметила учитель.
Также она объяснила, что человека, который очень хорошо говорит, называют "красномовним".
"А также мы используем "красно дякую" - это значит искренне, от всего сердца", - добавила она.
Смотрите видео о том, что на самом деле означает слово "красний":
Как ранее рассказывал Главред, учительница украинского языка Светлана Чернышова объяснила, почему нельзя говорить "бувший у користуванні" и каким одним словом надо заменить это выражение.
Также ранее мы рассказывали, почему говорить "накладений платіж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.
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О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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