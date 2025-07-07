Только люди с высоким IQ справятся: какое число изображено на рисунке

На разгадывание загадки дается очень мало времени - всего 21 секунда. Сможете ли вы справиться за такой короткий промежуток времени?

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Какое число изображено на рисунке/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Головоломки могут иметь разный уровень сложности - некоторые можно разгадать за считанные секунды, а над некоторыми можно часами ломать голову, и так и не добраться до правильного ответа.

Но что точно можно сказать обо всех загадках такого типа - они никого не оставят равнодушными. Такие интеллектуальные задания подойдут как для детей, так и для взрослых - каждый сможет найти среди них то, что будет им по душе.

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В следующей загадке нужно будет отыскать число, которое спрятано на рисунке, пишет jagranjosh.

Когда вы впервые увидите эту картинку, у вас от нее точно глаза будут разбегаться, и это не шутка. На рисунке изображено много черных и белых полос, которые чередуются между собой. И такое сочетание полос создает эффект, от которого даже может начаться головокружение - поэтому будьте осторожны.

Сперва может казаться, что никакой скрытой цифры на картинке нет. Но не стоит верить этому обманчивому первому впечатлению. Скрытая цифра там точно есть, просто заметить ее очень непросто, ведь она очень хорошо замаскирована.

Если вы уверены в своей внимательности и остроте своего зрения - тогда вперед и ни шагу назад.

Но придется спешить, ведь на загадку дается очень мало времени - всего 21 секунда. Не все смогут справиться настолько быстро.

Какое число изображено на картинке/ jagranjosh

Попробуйте не отвлекаться и справиться с этой загадкой настолько быстро, как вам только удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

На рисунке зашифровано число 17/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, где ошибка на рисунке - только самый умный найдет ее за 12 секунд. Непросто будет угадать, что именно на картинке не так, как должно быть.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой надо догадаться, к какому замку подходит ключ - загадку надо разгадать за 8 секунд. Сложно будет догадаться сразу, где именно спрятан правильный ответ - придется приложить немало усилий.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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