Перехитрить кота сможет не каждый: есть всего 5 секунд, чтобы найти хвостатого хитреца

Котик очень умело спрятался - на картинке не видно ни одной подсказки, где он мог бы быть.

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Где спрятался котик/ brightside

Если вы любите различные головоломки, тогда вам не стоит проходить мимо следующего интеллектуального задания. Оно увлечет вас своей сложностью и проведет сквозь запутанный лабиринт, пока вы будете искать правильный ответ.

В загадке нужно отыскать кота, который спрятался в гардеробной, пишет jagranjosh.

В гардеробной в шкафах размещено много одежды. Сначала когда вы будете смотреть на картинку, точно будет казаться, будто бы кроме одежды, обуви и аксессуаров там больше ничего нет - ни одной живой души. Но не стоит поддаваться этому ошибочному первому впечатлению.

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Если внимательнее присмотреться, станет понятно, что котик где-то там точно есть. Просто отыскать его очень непросто.

Задача еще больше усложняется из-за ограничения во времени - на загадку выделяется всего 5 секунд. Лишь небольшое количество людей сможет справиться настолько быстро.

Где спрятался котик/ brightside

Относитесь ли вы к тем людям, которым легко даются такие задания? Можете проверить свои способности прямо сейчас.

Внизу мы оставили правильный ответ. Но советуем взглянуть на него только после того, как вы сами попробуете найти кота.

Непросто будет заметить кота/ brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, где ошибка на рисунке - только самый умный найдет ее за 12 секунд. Непросто будет угадать, что именно на картинке не так, как должно быть.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой надо догадаться, к какому замку подходит ключ - загадку надо разгадать за 8 секунд. Сложно будет догадаться сразу, где именно спрятан правильный ответ - придется приложить немало усилий.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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