Что означает слово "картатий": лишь единицы догадаются

Мало кто из украинцев знает истинное значение этого слова.

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Что означает слово "картатий" / коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Что означает слово "картатий"

Что означают слова "строкатий" и "гратчастий"

В украинском языке есть ряд благозвучных слов, точное значение которых знают не все украинцы. Именно по этой причине эти слова остаются несправедливо малоупотребительными, несмотря на свою мелодичность.

О нескольких таких словах рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

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"Сегодня в вашем лексиконе появятся три новых украинских слова, которые вы раньше не употребляли. Ну, одно так точно. И первое слово - "картатий". Его мы употребляем тогда, когда говорим о ткани в клетку. "Картата спідниця, картата сорочка", - отметила она.

Второе слово - "строкатий". Это слово означает "расписанный разноцветными полосками и пятнами, окрашенный в разные цвета".

"Третье слово вы 100 процентов не слышали. "Гратчастий" - это ткань в вертикальную полоску. Например, "гратчаста сукня", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, что означает слово "строкатий":

Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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