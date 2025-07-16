Что означает слово "картатий": лишь единицы догадаются

Вы узнаете:
- Что означает слово "картатий"
- Что означают слова "строкатий" и "гратчастий"
В украинском языке есть ряд благозвучных слов, точное значение которых знают не все украинцы. Именно по этой причине эти слова остаются несправедливо малоупотребительными, несмотря на свою мелодичность.
О нескольких таких словах рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Сегодня в вашем лексиконе появятся три новых украинских слова, которые вы раньше не употребляли. Ну, одно так точно. И первое слово - "картатий". Его мы употребляем тогда, когда говорим о ткани в клетку. "Картата спідниця, картата сорочка", - отметила она.
Второе слово - "строкатий". Это слово означает "расписанный разноцветными полосками и пятнами, окрашенный в разные цвета".
"Третье слово вы 100 процентов не слышали. "Гратчастий" - это ткань в вертикальную полоску. Например, "гратчаста сукня", - пояснила учитель.
Смотрите видео о том, что означает слово "строкатий":
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О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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