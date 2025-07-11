Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Где 2 различия между мальчиками, которые играют с котом: загадка на 19 секунд

Алёна Воронина
11 июля 2025, 14:32
58
Чтобы найти все отличия, нужно обладать незаурядной внимательностью и наблюдательностью.
Загадка
Чем отличаются две картинки/ jagranjosh

Визуальные головоломки и иллюзии - отличный инструмент для тренировки ума.

Такие задачи не только разнообразят досуг, но и способствуют развитию внимательности, сосредоточенности и мышления. Они одинаково интересны как для тех, кто стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, так и для тех, кто просто хочет интересно провести время.

В новой головоломке, опубликованной на сайте jagranjosh, предлагают решить сложную задачу за короткий промежуток времени. Задача заключается в том, что нужно найти два отличия между двумя почти идентичными изображениями.

видео дня

На первый взгляд картинки выглядят одинаково - на них изображены мальчики, играющие с котиками. Но при более детальном изучении становится понятно, что между ними все же есть несколько тонких различий.

Чтобы успешно справиться с этим заданием, нужны исключительная внимательность и быстрота реакции - ведь на поиск расхождений выделено всего 19 секунд. Не каждому удается заметить эти едва уловимые изменения за такое короткое время.

Загадка
Чем отличаются две картинки/ jagranjosh

Поэтому настройтесь на максимальную концентрацию, выключите все, что может вас отвлечь, и попробуйте найти две детали, которыми отличаются эти изображения.

Когда справитесь - можете проверить свои предположения, сверившись с правильными ответами, которые представлены ниже.

Загадка
Непросто будет заметить все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только гений найдет 3 отличия за 27 секунд - надо понять, чем отличаются два рисунка папы с дочкой. Чтобы добраться до правильного ответа, нужно будет направить на это задание всю свою внимательность.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где ошибка на рисунке - только самый умный найдет ее за 12 секунд. Непросто будет угадать, что именно на картинке не так, как должно быть.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Я знаю больше": Буданов назвал сроки прекращения огня в Украине

"Я знаю больше": Буданов назвал сроки прекращения огня в Украине

16:07Украина
Еврокомпании крадут секреты производителей дронов в Украине – The Telegraph

Еврокомпании крадут секреты производителей дронов в Украине – The Telegraph

15:48Украина
Получал "откаты" и требовал взятку: нардеп Шевченко получил новое подозрение

Получал "откаты" и требовал взятку: нардеп Шевченко получил новое подозрение

13:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как сказать "эхо" на украинском: многие будут удивлены

Как сказать "эхо" на украинском: многие будут удивлены

Дальнобойные удары по целям в Беларуси: полковник раскрыл задачи для ВСУ

Дальнобойные удары по целям в Беларуси: полковник раскрыл задачи для ВСУ

Только 4 знака зодиака получат мощный сигнал от Вселенной: кто в списке

Только 4 знака зодиака получат мощный сигнал от Вселенной: кто в списке

Кто в Украине получает пенсию 390 тысяч гривен в месяц - раскрыты рекордные суммы

Кто в Украине получает пенсию 390 тысяч гривен в месяц - раскрыты рекордные суммы

Путин идет ва-банк: зачем Кремль готовит 1,5 млн солдат, украинцев предупредили

Путин идет ва-банк: зачем Кремль готовит 1,5 млн солдат, украинцев предупредили

Последние новости

16:07

"Я знаю больше": Буданов назвал сроки прекращения огня в Украине

15:48

Еврокомпании крадут секреты производителей дронов в Украине – The Telegraph

15:47

Цены взлетят на 10-15%: в Украине будут дорожать топфрукты нового урожая

15:31

Почему Советский Союз напал на Афганистан: правда, которую мало кто знает

15:24

870 грн ежемесячно: некоторые пенсионеры Украины скоро получат доплату к пенсии

У Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – СвитанУ Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – Свитан
15:21

Взорваны росгвардейцы со станцией управления войсками: детали удара в Мелитополе

14:34

"Порезать на металлолом": стала известна участь единственного авианосца РФ

14:32

Где 2 различия между мальчиками, которые играют с котом: загадка на 19 секунд

14:19

Одна из стран Европы "урежет" помощь украинским беженцам: кто получит меньше

Реклама
14:11

В небе над Киевом заметили гражданский самолет с неожиданным обозначением

14:07

Что делать, чтобы не сгореть на солнце: врач озвучил главные правила

13:53

Получал "откаты" и требовал взятку: нардеп Шевченко получил новое подозрение

13:49

Дроны поразили важный авиационный завод под Москвой: что он производит для армии РФ

13:45

Жара возьмет паузу: в каких областях Украины резко упадет температура

13:40

ВСК изучит эффективность НАБУ после ряда разоблачений и критических выводов аудита – нардеп

13:33

Теща беглеца Влада Ямы прервала молчание и публично высказалась о нем - детали

13:15

"Идет новая атака": в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ

13:11

Почему 12 июля нельзя стирать и убирать: какой церковный праздник

13:06

Большинство на них даже не смотрит: названы самые полезные грибы в УкраинеВидео

12:58

Минус 15% за неделю: в Украине популярная ягода дешевеет на глазах

Реклама
12:54

Реванш Усик-Дюбуа: когда и где посмотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира

12:41

Украинкам выплатят от 50 000 до 150 000 грн: кто может получить помощь

12:34

Нереальная соленая овсянка на завтрак: помидоры и сыр

12:20

Для Путина проигрыш немыслим, он настроен на долгую войну в Украине – FT

12:16

Угроза наступления россиян до Сум: Свитан раскрыл тревожный сценарийВидео

11:56

Удар РФ по роддому в Харькове: Зеленский жестко отреагировалФото

11:53

"Ушел из жизни под звук шахедов": в Киеве прощаются с Игорем Покладом

11:33

Почти на 30%: базовые в Украине продукты неожиданно подорожали на треть

11:31

В Украину ворвутся опасные явления: дата, когда на улицу лучше не выходить

11:12

Выделят 260 млн грн: в Киеве запускают систему перехвата вражеских дронов

11:10

Взорваны офицеры РФ: ударом HIMARS обезглавлена бригада "элитных" войск россиян

11:08

Резко ударит по здоровью: почему нельзя читать в транспортеВидео

11:07

Родственник режиссера "Сватов" отправился убивать всех украинцев

11:04

Китайский гороскоп на завтра 12 июля: Кроликам - зависть, Быкам - глупости

10:40

Даже собрал все цитаты: Лавров пожаловался Рубио на ЗеленскогоВидео

10:21

В РФ заявили об атаке дронов: взрывы слышали в Туле, на Курщине и под Москвой

10:14

Елена Кравец похудела на 9 килограммов - как она выглядит теперь

10:11

В Одессе прогремели взрывы: СМИ узнали о "прилете" дронов РФ по зданию ТЦКВидео

09:28

"Это главная причина": что произошло между Макроном и его женой на самом деле

09:24

Исчезнут счастье и благосостояние: священник сказал, можно ли выносить мусор после закатаВидео

Реклама
09:13

Гороскоп на завтра 12 июля: Ракам - финансовая выгода, Скорпионам - яркий день

09:12

Там были роженицы с малышами: Шахеды "зацепили" роддом в ХарьковеФотоВидео

09:12

РФ должна выполнить одно условие: Мерц выдвинул Москве жесткий ультиматум

09:00

Война не закончится раньше 2028-2029 годов, Крым будет освобожден еще при Путине – СвитанВидео

08:42

Цены стремительно полетели вниз: популярная ягода стала доступнее для украинцев

08:14

США возобновляют помощь Украине: Трамп раскрыл механизм поставок оружия

08:00

Война в Украине может затянуться почти на сто лет?мнение

07:55

Громкие взрывы, дроны массово налетели на РФ: под ударом 3 крупнейших предприятияВидео

07:10

Где "странное" число: загадка, которая никого не оставит равнодушным

06:32

Удар по медицинским учреждениям: Харьковщину затрясло от взрывов, первые деталиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять