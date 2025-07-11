Где "странное" число: загадка, которая никого не оставит равнодушным

Чтобы отыскать нужное число, понадобится незаурядная внимательность и наблюдательность. Вы уверены, что вам удастся это сделать?

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Где странное число/ jagranjosh

Головоломки - это не только увлекательное развлечение, но и эффективный способ тренировать внимательность и развивать сообразительность. Для многих это любимый метод поддерживать умственную активность и совершенствовать навыки анализа.

В новом задании вам предстоит найти одно число, которое отличается от всех остальных, изображенных на картинке, пишет jagranjosh.

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Поскольку перед вами множество чисел 101, глаза могут быстро устать, поэтому поиск "лишней" цифры станет настоящим испытанием. Задача выглядит простой, но требует концентрации.

Если вы сосредоточитесь и будете настойчивыми, то точно сможете одержать победу в этом непростом интеллектуальном челлендже. Успех зависит от вашей внимательности, решительности и заинтересованности.

Однако времени на размышления немного - всего 11 секунд. За этот короткий промежуток нужно не только сориентироваться в числовом хаосе, но и успеть найти нужное число.

Только самые внимательные смогут вовремя заметить "непокорное" число, которое застряло среди других чисел, и сделать это молниеносно.

Где странное число/ jagranjosh

Готовы проверить свои силы? Тогда вперед! Возможно, именно вы сумеете справиться с заданием в отведенное время и доказать, что имеете "орлиное зрение".

Ответ мы разместили ниже.

Непросто будет найти число, которое отличается от всех остальных/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, где ошибка на рисунке - только самый умный найдет ее за 12 секунд. Непросто будет угадать, что именно на картинке не так, как должно быть.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой надо догадаться, к какому замку подходит ключ - загадку надо разгадать за 8 секунд. Сложно будет догадаться сразу, где именно спрятан правильный ответ - придется приложить немало усилий.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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