Реванш Усик-Дюбуа: когда и где посмотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира

Во время реванша Усик снова будет защищать свои титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе. Стали известны ставки букмекеров.

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Реванш Усик-Дюбуа состоится 19 июля/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, Instagram usykaa, Instagram dynamite_daniel_dubois

Вы узнаете:

Когда реванш Усик-Дюбуа

Где смотреть бой Усик-Дюбуа

Кто может быть следующим соперником Усика

В субботу, 19 июля, состоится реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. О боксерском бое официально объявила промоутерская компания Queensberry Promotions.

Украинский и британский боксеры сойдутся в объединительном поединке на "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелой весовой категории.

видео дня

Главред расскажет, где смотреть бой Усик-Дюбуа, какие ставки букмекеров, сколько Усик получит денег за бой и кто может быть следующим соперником Усика.

Это уже будет второе противостояние между Усиком и Дюбуа. Боксеры впервые сошлись на ринге в августе 2023 года. Бой тогда проходил в польском Вроцлаве. Тогда Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Время начала боя Усик - Дюбуа

Вечер бокса на "Уэмбли" начнется в 19:00 по киевскому времени 19 июля. В это время начнутся поединки андеркарда. Главный бой между Усиком и Дюбуа начнется не раньше 23:30.

Где смотреть бой между Усиком и Дюбуа

В Украине трансляцию этого боя будет показывать медиасервис MEGOGO - он получил права на трансляцию в нашем государстве вечера бокса, который будет проходить в Лондоне.

Сам поединок между украинским и британским боксерами и весь файткард вечера будет доступен зрителям по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Трансляция традиционно будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт" на канале "MEGOGO Гонг". Кроме этого, ее можно будет посмотреть на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Ставки букмекеров на бой Усик - Дюбуа

После официального объявления объединительного боя между Усиком и Дюбуа букмекеры оценили шансы боксеров одержать победу.

Фаворитом поединка аналитики считают украинского боксера. Букмекеры считают, что на победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,20, а на выигрыш британца - с коэффициентом 4,85. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 25,00.

Сколько Усик получит денег за бой с Дюбуа

Согласно информации News Bet365, общий гонорар за бой составит 203,5 миллионов долларов.

Из этой суммы Александр Усик получит 132,28 млн долларов, а Даниэль Дюбуа - 71,22 млн долларов. Для украинского и британского боксеров это будут самые большие гонорары в карьере.

Кто может быть следующим соперником Усика после Дюбуа

Журналисты рубрики "Чемпион" издания "Украинская правда" прогнозируют, что следующим соперником Усика после боя с Дюбуа может буть кто-то из этих спортсменов: новозеландец Джозеф Паркер, британец Мозес Итаума, британец Тайсон Фьюри, британец Энтони Джошуа, американец Джейк Пол.

В издании называют Паркера первым в очереди на такой бой. При этом тренер Джозефа Паркера Эндри Ли считает, что его подопечный мог бы победить Александра Усика, если бы состоялся такой поединок.

"Я думаю, что Паркер победит Усика. Я знаю, почему Джозеф может победить в этом бою. Ему просто нужен шанс, чтобы это доказать. Как по мне, Джозеф заслуживает этого боя. Он - самый большой вызов для Усика", - заявил тренер Паркера в комментарии для SkySports.

Что касается Мозеса Итаумы, то его промоутер Фрэнк Уоррен ранее намекал, что Итаума может провести бой с Усиком уже в этом году.

"Уже в этом году Мозес Итаума может провести бой за звание чемпиона мира. Он может провести бой с Усиком. Это возможно. Один-два боя и Мозес готов к большому поединку", - сказал Уоррен.

Третий возможный претендент - Фьюри. Несмотря на то, что он уже закончил боксерскую карьеру, он является достаточно непредсказуемым боксером, поэтому такой бой мог бы состояться, отмечают в издании. К тому же менеджер Фьюри Спенсер Браун публично подтвердил, что в команде британца задумываются над еще одним поединком с Усиком.

Напомним, 38-летний Усик имеет в своем послужном списке 23 победы (14 - нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

27-летний Дюбуа имеет в активе 22 победы (21 - нокаутом) в 24 поединках. В его списке два поражения - от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке Дюбуа победил нокаутом другого британца Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Александр Усик/ Инфографика: Главред

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О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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