Уже официально: легенда 'Динамо' и сборной Украины анонсировал завершение карьеры

О чем говорится в материале:
- Ярмоленко подписал контракт с "Динамо" еще на 1 год
- Следующий сезон станет последним для Ярмоленко на профессиональном уровне
Андрей Ярмоленко официально объявил о намерении завершить карьеру игрока. Легендарный футболист "Динамо" и национальной сборной Украины подтвердил, что сезон 2025 года станет для него последним в статусе профессионала. Об этом сам 35-летний вингер сообщил в интервью YouTube-каналу "Центр футбольных новостей".
Андрей Ярмоленко, который за свою карьеру выступал за "Динамо" Киев, "Боруссию" Дортмунд, "Вест Хэм" и "Аль-Айн, признался, что перед принятием решения о продлении контракта провел разговоры с главным тренером и президентом "Динамо", ведь ему было важно убедиться, что его видят не просто ветераном, а игроком, на которого реально рассчитывают на поле.
"Я ни в коем случае не хочу быть в клубе в качестве футболиста за свои какие-то свои заслуги, которые были. И когда я услышал мнение главного тренера, президента клуба, я понял, что они на меня рассчитывают как на боевую единицу. Поэтому я подписал контракт еще на один год. А по поводу того, последний это мой контракт или нет, то я с уверенностью могу сказать, что это последний мой год как футболиста", - отметил он.
Ярмоленко - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в начале июня 2025 года Андрей Ярмоленко оказался в центре спорной ситуации во время матча Кубка Украины против "Руха". После игры 35-летний футболист сделал замечание молодому болельщику, который обратился к нему как "Ярмола". Видео инцидента быстро набрало популярность в TikTok. Уже на следующий день Ярмоленко объяснил, что не намеревался обидеть ребенка, а лишь хотел подчеркнуть важность уважительного общения.
Ранее капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко также резко ответил на оскорбительные высказывания со стороны российского пропагандиста Антона Анисимова.
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Что известно об Андрее Ярмоленко
Андрей Николаевич Ярмоленко (род. 23 октября 1989 в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург) - украинский нападающий и правый вингер, который начал профессиональную карьеру в клубах "Юность" (Чернигов), "Десна Чернигов" и "Динамо-2 Киев", а затем получил славу в составе "Динамо Киев" (2006-2017) и выступлениях в европейских клубах - "Боруссия Дортмунд" (2017-2018), "Вест Хэм Юнайтед" (2018-2022) и "Аль-Айн" (2022-2023), вернувшись в 2023 году в "Динамо Киев".
Всего на клубном уровне провел более 500 матчей, отметившись 118 голами в более 390 играх только за "Динамо Киев". Выступал за национальную сборную Украины с 2009 года, проведя более 125 матчей и забив 46 голов, что делает его вторым бомбардиром сборной после Андрея Шевченко.
Среди достижений - многочисленные чемпионства и суперкубки Украины с "Динамо", индивидуальные награды: лучший молодой игрок Украины (2010, 2011), футболист года в Украине (2011, 2013-2015, 2017).
Рост: 1,89 м, левша, фигурирует на позициях полузащитника или центрального форварда.
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