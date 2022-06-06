Лидер сборной Украины жестко поставил на место российского пропагандиста

Андрей Ярмоленко / УАФ

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко дал жесткий ответ на оскорбления российского пропагандиста Антона Анисимова.

Российский журналисты вместе с "экспертами" в студии на Матч-ТВ устроили истерику и громко оскорбляли нашу сборную после победы "сине-желтых" над национальной командой Шотландии в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Так называемый журналист из РФ в Telegram пожаловался, что его "оскорбил" Ярмоленко.

Так, Анисимов проинформировал, что после скандального эфира Ярмоленко написал ему в Instagram.

Сообщение от Андрея было достаточно коротким. К этим словам Андрей прикрепил два смеющихся смайлика.

Истерия РФ из-за победы сборной Украины

Напомним, после победы сборной Украины над Шотландией 1 июня в полуфинале отбора на Чемпионат мира-2022, российские пропагандисты устроили настоящую истерию в эфире программы "Есть тема".

В качестве приглашенного гостя был блогер Андрей Сидорчик. Комментируя успех наших футболистов в Глазго 45-летний пропагандист заявил, что никаких поздравлений сборной Украине с его стороны не будет.

Пропагандисты сравнили украинскую команду с "нацистской армией Германии времен Второй мировой войны".

Читайте также: