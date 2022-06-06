Лидер сборной Украины жестко поставил на место российского пропагандиста

Так называемый журналист из РФ пожаловался, что его "оскорбил" Ярмоленко.
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко дал жесткий ответ на оскорбления российского пропагандиста Антона Анисимова.
Российский журналисты вместе с "экспертами" в студии на Матч-ТВ устроили истерику и громко оскорбляли нашу сборную после победы "сине-желтых" над национальной командой Шотландии в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Так называемый журналист из РФ в Telegram пожаловался, что его "оскорбил" Ярмоленко.
Так, Анисимов проинформировал, что после скандального эфира Ярмоленко написал ему в Instagram.
Сообщение от Андрея было достаточно коротким. К этим словам Андрей прикрепил два смеющихся смайлика.
Истерия РФ из-за победы сборной Украины
Напомним, после победы сборной Украины над Шотландией 1 июня в полуфинале отбора на Чемпионат мира-2022, российские пропагандисты устроили настоящую истерию в эфире программы "Есть тема".
В качестве приглашенного гостя был блогер Андрей Сидорчик. Комментируя успех наших футболистов в Глазго 45-летний пропагандист заявил, что никаких поздравлений сборной Украине с его стороны не будет.
Пропагандисты сравнили украинскую команду с "нацистской армией Германии времен Второй мировой войны".
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