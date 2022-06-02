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"Пусть сгорят в аду": в РФ устроили настоящую истерику из-за победы сборной Украины

2 июня 2022, 21:07

Передача называлась "Украина головного мозга".

Сборная Украины / УАФ, скриншот

После победы сборной Украины над Шотландией в полуфинале отбора на Чемпионат мира-2022, российские пропагандист устроили настоящую истерию в эфире программы "Есть тема".

Передача называлась "Украина головного мозга" или "Слезы из Глазго".

В качестве приглашенного гостя был блогер Андрей Сидорчик. Комментируя успех наших футболистов в Глазго 45-летний пропагандист заявил, что никаких поздравлений сборной Украине с его стороны не будет.

"Для меня нейтральная позиция окончательно закончилась после того, как сборную России отстранили от розыгрыша чемпионата мира на основании вот этих политических соображений. С этого момента я не хочу видеть сборную Украины на чемпионате мира. Она этого не заслуживает. Это неспортивно и неправильно", – заявил Сидорчик в эфире, текстовую расшифровку которого приводит kick-or-die.ru.

На прощение блогер сравнил украинскую команду с "нацистской армией Германии времен Второй мировой войны".

"Выступала ли хорошо в годы великой отечественной войны дивизия СС "Мертвая голова"? Наверное, да. Но стоило ли радоваться их успехам? Нет. Для меня сборная Украины по футболу – такая же дивизия СС "Мертвая голова". Я желаю, чтобы она сгорела в аду со всеми, кто ее поддерживает", – устроил истерик Сидорчик, показав неприличный жест.

Украина на ЧМ-2022

Напомним, 1 июня Украина обыграла Шотландию 3:1и встретится в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022 с Уэльсом.

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