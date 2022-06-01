Украина обыграла Шотландию в гостях и вышла в финал отбора на ЧМ-2022

Украина, флаг / коллаж ua.depositphotos.com и УНИАН

Украинские футболисты, подгоняемые десантом болельщиков, ринулись сразу в атаку. И были настроены биться до конца. Уже на 5-й минуте Яремчук получил карту за подкат против Гилмора на чужой половине поля.

Затем Малиновский приостановил передачу Караваева с правого фланга для Цыганкова, тот сочно пробил под перекладину - но вратарь шотландцев Гордон потянул!

Потом тот же Цыганков с левого фланга штрафной подал на Яремчука. Но Макгрегор сбил у того с ноги мяч прямо на Ярмоленко. И тот с разворота перед вратарским пробил - но Гордон был на месте.

Дальше Караваев низом завершал скидку пяткой от Ярмоленко прострелом в оттяжку, однако в касание Яремчук по воротам не попал.

Шотландцы вскоре пришли в себя и устроили "ответку". На левом фланге Че сыграл пяткой МакГрегора, а тот прострелил в оттяжку, однако Макгинн взлету пробил над воротами.

Дальше Робертсон накрутил Караваева и Ярмоленко на левом фланге, после чего неожиданное появление Цыганкова в зоне заблокировало его выстрел.

Но на 33-й минуте случился гол. Малиновский дал шикарный "черпачок" из собственной половины на ход Ярмоленко, а тот в два касания обыграл Гордона - 1:0.

Второй тайм начался еще ярче. На 48-й минуте Забарный сыграл на правый фланг штрафной на ход Ярмоленко, а тот оставил для Караваева, который подал на дальний угол вратарского Яремчука, а тот пробил головой в правый угол - 2:0.

На 79-й минуте к сожалению, шотландцам удалось отыграться. Не успел с линии вынести мяч Степаненко, после того как Бущан неудачно сыграл на перехваченные подачи с правого фланга, а затем не спас от добивания Макгрегора - 1:2.

Но тут, как и прошлым летом на Евро-2020, свое веское слово сказал украинец Довбик - 1:3. В контратаке через левый фланг он получил пас на ход от Зинченко и проткнул мяч мимо Гордона.

Украина проходит Шотландию и встретится в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022 с Уэльсом.