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Капитан сборной Украины Ярмоленко срочно обратился к болельщикам

26 июня 2021, 18:44
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Ярмоленко призвал с оптимизмом воспринимать то, что Украина вышла в плей-офф Евро-2020.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко обратился к фанатам / УАФ

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Капитан сборной Украины обратился к украинским болельщикам. Андрей заявил, что Евро-2020 подтвердило, что уровень сборных выровнялся. Отныне каждая сборная может обыграть даже более сильного соперника.

Вместе с тем, Ярмоленко призвал с оптимизмом воспринимать то, что Украина вышла в плей-офф Евро-2020.

"Я хочу только сказать, что нас критикуют за результаты и игру – с чем я согласен. Я хочу попросить всех внести больше позитива, потому что мы вышли из группы – это было минимальной задачей. Все ребята справились", – заявил футболист.

Андрей соглашается, что Украине посчастливилось выйти из группы несмотря на поражения Нидерландам и Австрии.

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"Да, нам где-то повезло, сыграли плохо со сборной Австрии, но мы вышли из группы, поэтому давайте двигаться вперед с хорошими и позитивными мыслями и готовиться к следующему матчу", – резюмировал лидер "сине-желтых".

Украина-Швеция - что нужно знать о матче:

Украина и Швеция второй раз в истории проведут официальный матч. Впервые команды встретились на групповом этапе Евро-2012. Тогда победу отпраздновала Украина.

Поединок 1/8 финала между Швецией и Украиной состоится 29 июня в Глазго.

Отметим, Украина впервые вышла в плей-офф Евро. Наша сборная вышла в плей-офф как одна из лучших команд, занявшая третье место в группе.

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