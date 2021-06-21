Шевченко резко прокомментировал провальную игру сборной Украины на Евро-2020 с Австрией

Андрей Шевченко высказался об игре на Евро-2020 с Австрией / Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после провальной игры с Австрией на Евро 2020 сделал заявление.

По словам Шевченко, украинские футболисты сегодня проигрывали дуэли.

"Игра была очень тяжелой. Команде было физически очень тяжело сегодня. Мы опаздывали и проигрывали дуэли, пытались структурно играть, мы много ошибались, это говорит об усталости", - сказал Шевченко.

Шевченко отметил, что сборная Украины играла с Австрией на том уровне, на котором позволяла физическая форма игроком.

"Когда ты опаздываешь, не успеваешь и ошибаешься, мы теряем мяч, угловой и на угловом не очень хорошо сыграли, и пропустили. После этого играем плохо. Ребята отдали все что могли. Мы сегодня играли на том уровне, на который нам позволяла физическая форма", - сказал Шевченко в эфире Футбол 1.

Отметим, команда Андрея Шевченко заняла третье место в группе C.

У команды Андрея Шевченко 4:5 соотношение забитых и пропущенных голов, что усложняет шансы попасть в плей-офф через рейтинг третьих команд.

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Итоговая ситуация в рейтинге станет известна 23 июня вечером.

Напомним, украинская сборная в своем первом матче группы C на чемпионате Европы по футболу-2020 уступила (2:3) сборной Нидерландов.

Во втором матче группового турнира сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.