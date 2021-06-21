Украина – Австрия 0:1, сборная Шевченко проиграла третий матч на Евро-2020

Эпизод матча Украина - Австрия / Reuters

В понедельник, 21 июня, сборная Украины провела последний матч в рамках группового турнира Евро-2020.

Подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 0:1 в Бухаресте команде Франко Фода.

В первом тайме матча счет открыли австрийцы. На 21-й минуте гол в ворота Бущана забил Баумгартнер. После подачи углового он оказался расторопнее всех в штрафной сборной Украины, переиграв Забарного в микродуэли.

До конца первого тайма обе команды имели возможности отличиться, однако на перерыв игроки ушли при минимальном преимуществе сборной Австрии.

Во втором тайме украинская футбольная дружина активизировалась и пыталась создавать больше напряжения у ворот соперника, однако матч закончился минимальным поражением команды Шевченко.

В итоге сборная Украины пропустила Австрию на второе место и для выхода в плей-офф остались призрачные надежды.

Напомним, украинская сборная в своем первом матче группы C на чемпионате Европы по футболу-2020 уступила (2:3) сборной Нидерландов.

Во втором матче группового турнира сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.