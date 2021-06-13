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Украина проиграла в невероятном матче Нидерландам на Евро-2020

13 июня 2021, 23:51

Украинская сборная в своем первом матче группы C на чемпионате Европы по футболу-2020 в красивом стиле, но уступила (3:2) сборной Нидерландов.

  • Нидерланды - Украина
    Нидерланды - Украина Reuters
  • Нидерланды - Украина
    Нидерланды - Украина Reuters
  • Нидерланды - Украина
    Нидерланды - Украина Reuters
  • Нидерланды - Украина
    Нидерланды - Украина Reuters
  • Нидерланды - Украина
    Нидерланды - Украина Reuters
  • Нидерланды - Украина
    Нидерланды - Украина Reuters
  • Нидерланды - Украина
    Нидерланды - Украина Reuters
  • Нидерланды - Украина
    Нидерланды - Украина Reuters
  • Нидерланды - Украина
    Нидерланды - Украина Reuters

Сборная Украины начала первый матч на Евро-2020 активно, но сразу же едва не пропустила.

Затяжная атака команда Андрея Шевченко завершилась неточной передачей Александра Зинченко. В итоге голландцы убежали в контратаку, Мемфис Депай бил из выгодной позиции, но Георгий Бущан спас ворота. И это был его первый сейв из длинной серии. Потому что оборона украинцев регулярно испытывала его на прочность.

Сперва Вейналдум получил мяч в центре штрафной соперника и сам мог бить по воротам, но вместо этого он выдал шикарный пас на Дензела Думфриса, тот оказался с глазу на глаз с украинским вратарём, но переиграть Бущана в ближнем бою не сумел.

Затем Депай получил мяч на линии штрафной и блистательной передачей вывел Вута Вегхорста один на один с вратарём соперника, но Бущан спас свою команду, буквально сняв мяч с ноги форварда "оранжевых".

Потом неугомонный Депай выдал эффектный "черпачок" в штрафную площадь соперника, там украинский защитник головой неудачно выбил мяч прямо на Вейналдум. Голландский капитан в одно касание сильно шарахнул по воротам - но и тут Бущан чудом спас свою команду!

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Второй тайм начался, можно сказать, с похоронного марша для украинцев.

На 52-й минуте Нидерланды разыграли комбинацию со своей половины поля, затем последовала передача на правый фланг. Там мимо мяча промахнулся Миколенко. Выскочил Дензел Дюмфрис, прострелил в штрафную. Бущан, играя на опережение, выбил мяч, но прямо на Вейналдума. И тот был точен - 1:0.

Френки де Йонг из центральной зоны сыграл направо. Там Думфрис ворвался в штрафную, продавил Миколенко, а затем мяч рикошетом оказался у Вегхорста. И тот сделал счет - 2:0.

Украинцы, к их чести, нашли силы отыграться. На 75-й минуте Ярмоленко с правого фланга сместился в центральную зону, обыгрался с Яремчуком и шикарно ударил в дальнюю "девятку" - 2:1.

А на 79-й минуте со штрафного великолепно подал Малиновский, а Яремчук избежал офсайда и головой с близкого расстояния вбил мяч в сетку - 2:2.

На 85-й минуте Вейндал с левого фланга сыграл чуть назад на Натана Аке. Тот навесил на дальнюю штангу. Оттуда мяч головой в ближний угол вколотил Думфрис - 3:2.

сборная Украины Нидерланды Евро-2020
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