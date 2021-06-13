Сборная Украины под флагом России: на Евро-2020 случился скандал на польском ТВ

Украина "оказалась" Россией на матче с Нидерландами / Скриншот Tvpsport.pl

Во время составления трансляций матчей Евро-2020 в игровой день 13 июня сотрудники телеканала допустили ошибку, неправильно разместив флаги и названия стран. Рядом с Украиной оказался флаг России, а Нидерланды, с которыми играет украинская сборная, попали под флаг Бельгии.

В частности, курьезный случай произошел на телеканале TVPSport. Скорее всего, ситуация является обычной оплошностью, так как помимо пары Украина – Нидерланды, неверно были расставлены флаги и названия стран в парах Англия – Хорватия и Австрия – Македония.

Польское ТВ допустило аналогичную ошибку и в других парах / Скриншот Tvpsport.pl

Скандал с новой формой сборной Украины на Евро-2020

Украина решила выступать на чемпионате Европы по футболу в экипировке с картой оккупированного Россией Крыма и лозунгом "Слава Украине – Героям слава".

Россия выразила протест в связи с решением Украины и надеялась, что украинской сборной запретят играть в такой форме.

В УЕФА 7 июня заявили, что Украина не нарушила правила организации, поэтому может выступать в заявленной экипировке.

Однако 10 июня после жалобы России в УЕФА в организации сказали, что Украине запретят выступать в футболках с лозунгом "Героям слава".

11 июня Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила карту Украины с Крымом, а также лозунг "Слава Украине – Героям слава" в качестве официальных футбольных символов.

Позже УАФ удалось договориться с УЕФА, чтобы лозунг "Героям слава" остался на амуниции украинской сборной. Но теперь он будет расположен на внутренней стороне футболки.