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Украина достигла победного компромисса с УЕФА по форме сборной на Евро

11 июня 2021, 19:42
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УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020

На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму / facebook.com/andriy.pavelko

УЕФА и Украинская ассоциация футбола (УАФ) согласовали форму, в которой сборная Украины сможет сыграть на чемпионате Европы.

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил о завершении переговоров с УЕФА.

Как заявил Павелко, в ходе переговоров с УЕФА было решено, что на период проведения матчей Евро до ранее утвержденного дизайна формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент.

"Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что оно станет настоящим оберегом для наших ребят", - написал Павелко в Facebook.

Павелко отметил, что такой дизайн формы украинские игроки будут иметь исключительно на Евро-2020.

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Павелко сообщил, что предыдущий вариант формы с лозунгами "Слава Украине" и "Героям слава" и картой Украины нигде в мире не будет запрещен.

"В этом была моя принципиальная позиция. И миллионы желающих смогут приобрести экипировку национальной сборной Украины в представленном нами дизайне", – написал глава УАФ.

Новая форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине – Героям слава"

Украинская ассоциация футбола 6 июня представила новую форму национальной сборной Украины. На футболках – надписи "Слава Украине – Героям слава" и карта государства с Крымом. В этой форме игроки украинской сборной сыграют на Евро-2020.

В России резко негативно отреагировали на такой шаг Украины. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев ожидает, что УЕФА может запретить украинской сборной выступать в этой форме.

7 июня в УЕФА заявили, что никаких проблем с формой сборной Украины нет, поэтому украинская команда может выступить в своей новой экипировке

Как сообщали в СМИ, российские футбольные власти рассматривали возможность отказа сборной России от участия в Евро-2020 из-за инцидента с Украиной.

Однако 10 июня, после того как Россия официально пожаловалась на форму Украины, в УЕФА запретили украинской команде выходить в форме с лозунгом "Героям Слава".

11 июня лозунг "Слава Украине – Героям слава", а также карта Украины с трезубцем в центре, по решению Украинской ассоциации футбола стали официальными футбольными символами страны.

Примечательно, Украина может выйти в футболках с Крымом и "Слава Украине – Героям слава" на матч, который пройдет в Санкт-Петербурге. Для этого украинской сборной нужно пробиться в четвертьфинал турнира.

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