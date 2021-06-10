УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020

Новая форма сборной Украины якобы не пришлась по вкусу УЕФА из-за политических лозунгов.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не одобрил в целом форму сборной Украины на Евро-2020.
Новая форма сборной Украины должна быть изменена – необходимо убрать политические лозунги, пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу Союза.
В Украинской ассоциации футбола подтвердили, что УЕФА обязал убрать с футболок нашей сборной один лозунг, пишет tribuna.com.
По его данным, с формы нужно убрать лозунг "Героям слава".
Автор: Екатерина Присяжнюк