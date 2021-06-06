"Крым наш": сборная Украины будет играть на Евро-2020 в особенной форме – в РФ недовольны

На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму / Скриншот видео с facebook.com/andriy.pavelko

На чемпионате Европы по футболу – Евро-2020 – сборная Украины будет играть в особенной форме. На форме изображена карта нашей страны с захваченным Российской Федерацией Крымом. В РФ новой формой недовольны.

На форме игроков сборной Украина изображена единой, и нанесен лозунг: "Слава Україні!" – "Героям слава!", поделился президент Украинской ассоциация футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

По его словам, футбол и сборная объединяют Украину.

"…Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину...", – подчеркнул глава ассоциации.

В России недовольство формой сборной Украины высказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев, пишет Чемпионат.

Российский политик надеется, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретит новую форму украинской команды.

"…Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел…", – заявил он.

Как выглядит новая форма сборной Украины – опубликовано видео

Как выглядит форма сборной Украины для Евро-2020 – опубликованы фото

Напомним, Евро-2020 начнется 11 июня и продлится до 11 июля. В 2021-м пройдет Евро-2020, поскольку в прошлом году чемпионат не состоялся из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Сборная Украины проведет первый матч 13 июня. Команда сыграет со сборной Нидерландов в Амстердаме. Матч пройдет на Йохан Кройф Арене, его начало запланировано в 22:00 по Киеву.