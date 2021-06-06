УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

"Крым наш": сборная Украины будет играть на Евро-2020 в особенной форме – в РФ недовольны

6 июня 2021, 16:33

Сборная Украины по футболу объединяет страну, отметил президент Украинской ассоциация футбола.

На Евро-2020 для сборной Украины создали особенную форму
На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму / Скриншот видео с facebook.com/andriy.pavelko

На чемпионате Европы по футболу – Евро-2020 – сборная Украины будет играть в особенной форме. На форме изображена карта нашей страны с захваченным Российской Федерацией Крымом. В РФ новой формой недовольны.

На форме игроков сборной Украина изображена единой, и нанесен лозунг: "Слава Україні!" – "Героям слава!", поделился президент Украинской ассоциация футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

По его словам, футбол и сборная объединяют Украину.

"…Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину...", – подчеркнул глава ассоциации.

В России недовольство формой сборной Украины высказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев, пишет Чемпионат.

Российский политик надеется, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретит новую форму украинской команды.

"…Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел…", – заявил он.

Как выглядит новая форма сборной Украины – опубликовано видео

Как выглядит форма сборной Украины для Евро-2020 – опубликованы фото

  • На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
    На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
    На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
    На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
    На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
    На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
    На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму facebook.com/andriy.pavelko

Напомним, Евро-2020 начнется 11 июня и продлится до 11 июля. В 2021-м пройдет Евро-2020, поскольку в прошлом году чемпионат не состоялся из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Сборная Украины проведет первый матч 13 июня. Команда сыграет со сборной Нидерландов в Амстердаме. Матч пройдет на Йохан Кройф Арене, его начало запланировано в 22:00 по Киеву.

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Евро-2020 сборная Украины по футболу новости футбола
Сейчас вы просматриваете новость «"Крым наш": сборная Украины будет играть на Евро-2020 в особенной форме – в РФ недовольны». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Как правильно мыть клубнику: три секретных способаКак правильно мыть клубнику: три секретных способа Против рака и холестерина: названы удивительные свойства специиПротив рака и холестерина: названы удивительные свойства специи Врачи составили новый перечень неочевидных симптомов диабетаВрачи составили новый перечень неочевидных симптомов диабета Гороскоп на 7 июня 2021 всех знаков Зодиака: конец периода испытаний и переездГороскоп на 7 июня 2021 всех знаков Зодиака: конец периода испытаний и переезд Воля или тюрьма: астролог рассказал, что ждёт МедведчукаВоля или тюрьма: астролог рассказал, что ждёт Медведчука

Последние новости

17:05

Байден сегодня проведет телефонный разговор с Зеленским - СМИ

16:27

Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками Видео

16:27

У Зеленского призвали Байдена сокрушить Северный поток-2 и резко упрекнули Запад Видео

16:18

Гороскоп на завтра 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия

16:08

Варенье из лепестков розы: 9 полезных свойств и невероятно простой рецепт Видео

Реклама
16:05

Умер шестиклассник в Днепре, который загорелся во время съемки видео для соцсетей

16:00

Фанатскую Half-Life 3 заморозили Видео

15:55

Брошенную у дороги на Полтавщине 16-летнюю девушку насиловали после смерти - криминалист Видео

15:40

"Не достоин": Лукашенко – первый в истории КНУ им. Шевченко, кого лишили звания почетного доктора Видео

15:36

В чем секрет чая из одуванчиков: польза и риски для здоровья Видео

15:31

Назвали всех победителей премии BAFTA TV 2021

15:23

Дополнение Hellraid для Dying Light получило бесплатное обновление Видео

15:20

СБУ задержала по подозрению в госизмене чиновника СНБО времен Порошенко Видео

14:59

Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Фото

14:31

Гроб с голой девушкой пронесли по центру Львова Видео

14:31

Встреча сборных Украины и России на Евро-2020: у Путина оценили сценарий и сделали прогноз Видео

14:28

"Перспективы есть": как уход Притулы из Голоса отразится на Зеленском и Порошенко – эксперт Видео

14:18

Позитив раскрыл правду о сольной карьере и участии в дуете Время и Стекло Видео

14:17

Overwatch 2, Far Cry 6 и Dying Light 2 в свежем трейлере Summer Game Fest Видео

14:02

Дельфин смачно грызнул мальчишескую руку: в одесском дельфинарии назвали причину Видео

Реклама
13:58

В Украине начали выдавать международные свидетельства о вакцинации: что это и как получить

13:43

Россия грозится отказаться от Евро-2020 из-за Крыма и "Слава Украине" на украинских футболках – СМИ Видео

13:16

В моде фантастические женские шляпы, которые обладают невероятным магнетизмом Фото Видео

13:13

Новый доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE действительно порадует ценой Фото

13:09

В Киеве пенсионер залез через окно в квартиру на 9-м этаже и взял в заложницы женщину Видео

13:08

День Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открытки Фото

13:00

Путин указом вывел РФ из Договора по открытому небу Видео

12:58

Елена Зеленская удивила безупречным выбором наряда для дипломатичкой встречи

12:37

В Украине пройдет референдум по олигархам, но при одном условии – Зеленский Видео

12:33

Под Киевом покупатель оплеухами усмирил пьяных дебоширов в супермаркете Видео

12:20

Авторитетный инсайдер подтвердил главную догадку о новом iPhone

12:20

Где и когда планировать отпуск летом-2021: совет астролога для каждого знака Зодиака

11:53

Похолодание и град: синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе Видео

11:46

"Всех разорвет": Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода Видео

11:42

Притула покинул партию Голос: в политсиле прокомментировали Видео

11:33

Кому дадут 150 тысяч гривен: нарпепы хотят резко поднять выплаты на рождение детей Видео

11:32

В женских лосинах, балетках и перчатках: копы поймали священника УПЦ МП в необычном облачении Видео

11:25

Кулёчек не надо: Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в Украине Видео

10:48

Беременная Катя Осадчая умилила редкими фото с родителями на семейном празднике

10:05

Dzidzio начал съемки долгожданного фильма "Де Гроші?" Видео

Реклама
10:01

Зеленский рассказал, о какой военной помощи для Украины он говорил с госсекретарем США Видео

09:58

В июне украинцы увидят уникальное солнечное затмение: когда и где его смотреть Видео

09:56

Axios выяснил, почему Байден передумал встречаться с Зеленским Видео

09:25

Как правильно выбирать клубнику: 3 главных пункта, которые нужно знать

09:13

Встреча Байдена и Путина: Блинкен пригрозил РФ в случае ее "агрессивных или безрассудных" действий

09:13

УЕФА одобрил форму сборной Украины с картой Крыма для выступления на чемпионате Европы по футболу Фото Видео

09:10

В Одессе дельфин жадно укусил ребенка за руку Видео

08:42

В Днепре пьяный убил сожительницу на глазах у детей: новые детали Видео

08:35

Гороскоп на 7 июня 2021 всех знаков Зодиака: конец периода испытаний и переезд Видео

08:29

Феномен Мергенштерна: чем российский дьяволенок завоевал Украину мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять