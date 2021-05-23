Сборная Украины на последней секунде вырвала ничью у Бахрейна

Сегодня сборная Украины провела товарищеский матч против сборной Бахрейна.

Это первая товарищеская встреча команды Шевченко в рамках непосредственной подготовки к Евро-2020.

Голкипер Анатолий Трубин, которого Андрей Шевченко выпустил на этот матч, ошибся на выходе, завалив Аль-Хумайдана. И рефери назначил 11-метровый.

99-я сборная в рейтинге ФИФА поразила ворота Украины на 75-й минуте с пенальти.

Полузащитник гостей Сайед Дхия Саид пробил с "точки" в стиле Паненки по центру – Трубин прыгнул в левый от себя угол, и мяч влетел в сетку ворот "сине-желтых".

От "позора" перед Евро-2020 Украину спас гол Виктора Цыганкова.

Лишь на 91-й минуте подопечные Андрея Шевченко смогли сравнять счет.

Отметим, в первом товарищеском матче перед финальной частью Евро-2020 Украина играла без лидеров команды - Зинченко, Малиновского и Яремчука, которые присоединятся к "сине-желтым" позже.

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Перед Евро-2020 команда Андрея Шевченко проведет еще два спарринга:

Игра Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре (начало – в 21:00).

Игра Украина - Кипр пройдет 7 июня в Харькове (19:00).

На Евро-2020 украинцы встретятся с:

Нидерландами (13 июня),

Северной Македонией (17 июня),

Австрией (21 июня).

В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.