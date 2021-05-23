Сборная Украины на последней секунде вырвала ничью у Бахрейна

Трубин привез пенальти в ворота сборной Украины.
Сегодня сборная Украины провела товарищеский матч против сборной Бахрейна.
Это первая товарищеская встреча команды Шевченко в рамках непосредственной подготовки к Евро-2020.
Голкипер Анатолий Трубин, которого Андрей Шевченко выпустил на этот матч, ошибся на выходе, завалив Аль-Хумайдана. И рефери назначил 11-метровый.
99-я сборная в рейтинге ФИФА поразила ворота Украины на 75-й минуте с пенальти.
Полузащитник гостей Сайед Дхия Саид пробил с "точки" в стиле Паненки по центру – Трубин прыгнул в левый от себя угол, и мяч влетел в сетку ворот "сине-желтых".
От "позора" перед Евро-2020 Украину спас гол Виктора Цыганкова.
Лишь на 91-й минуте подопечные Андрея Шевченко смогли сравнять счет.
Отметим, в первом товарищеском матче перед финальной частью Евро-2020 Украина играла без лидеров команды - Зинченко, Малиновского и Яремчука, которые присоединятся к "сине-желтым" позже.
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Перед Евро-2020 команда Андрея Шевченко проведет еще два спарринга:
- Игра Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре (начало – в 21:00).
- Игра Украина - Кипр пройдет 7 июня в Харькове (19:00).
На Евро-2020 украинцы встретятся с:
- Нидерландами (13 июня),
- Северной Македонией (17 июня),
- Австрией (21 июня).
В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.