"Кобаленко, Цыников, Шарапенко": в Испании популярная газета перепутала фамилии футболистов сборной Украины

Испанские журналисты опубликовали ориентировочные составы на поединок.
Во вторник, 13 октября, состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги наций Украина - Испания. Испанская газета Marca опубликовала ориентировочные составы команд, и допустила ошибки. Об этом пишет ТСН.ua.
Сообщается, что журналисты неправильно написали фамилии игроков сборной Украины.
Так, Виктор Цыганков у них Цыников, Николай Шапаренко - Шарапенко, Александр Караваев - Караве, Богдан Михайличенко - Михайличенхо, а Виктор Коваленко - Кобаленко.
Фото ориентировочных составов от газеты Marca было опубликовано на официальном сайте УЕФА.
Отметим, матч Украина - Испания пройдет сегодня в Киеве на НСК Олимпийский. Начало - в 21:45.
Ранее Главред сообщал, что после трех туров в турнирной таблице Группы 4 Лиги А лидирует Испания, вторая - Германия, Украина занимает третье место, и четвертое место у Швейцарии. Последний свой матч Украина проиграла Германии со счетом 1:2.