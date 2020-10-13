"Кобаленко, Цыников, Шарапенко": в Испании популярная газета перепутала фамилии футболистов сборной Украины

Матч Украина-Испания пройдет в Киеве / УАФ

Во вторник, 13 октября, состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги наций Украина - Испания. Испанская газета Marca​ опубликовала ориентировочные составы команд, и допустила ошибки. Об этом пишет ТСН.ua.

Сообщается, что журналисты неправильно написали фамилии игроков сборной Украины.

Так, Виктор Цыганков у них Цыников, Николай Шапаренко - Шарапенко, Александр Караваев - Караве, Богдан Михайличенко - Михайличенхо, а Виктор Коваленко - Кобаленко.

Фото ориентировочных составов от газеты Marca было опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Отметим, матч Украина - Испания пройдет сегодня в Киеве на НСК Олимпийский. Начало - в 21:45.

Ранее Главред сообщал, что после трех туров в турнирной таблице Группы 4 Лиги А лидирует Испания, вторая - Германия, Украина занимает третье место, и четвертое место у Швейцарии. Последний свой матч Украина проиграла Германии со счетом 1:2.