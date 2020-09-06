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Испания - Украина - 4:0. Испанцы подтвердили статус непобедимой команды

6 сентября 2020, 23:35

Украина никогда не обыгрывала Испанию, не удалось и в нынешнем матче.

Сборная Украины проиграла в матче Лиги наций / Фото: REUTERS

Игра Лиги наций между сборными Украины и Испании 6 сентября завершилась разгромным поражением украинцев. Матч состоялся на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде.

Лига наций УЕФА, 2-й тур

Испания - Украина - 4:0

Голы: Рамос, 3 (с пенальти), 29, Фати, 32, Ферран Торрес, 84

Испания: де Хеа, Навас, Рамос (Гарсия, 61), Пау Торрес, Регилон, Родри (Оскар, 69), Тьяго Алькантара, Мерино (Ферран Торрес, 74), Дани Ольмо, Фати, Морено

Украина: Пятов, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Харатин (Сидорчук, 63), Малиновский, Зинченко, Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Цыганков, 55), Яремчук

Предупреждения: Родри - Малиновский, Коваленко.

Напомним, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт и продолжит работать.

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