Испания - Украина - 4:0. Испанцы подтвердили статус непобедимой команды

Украина никогда не обыгрывала Испанию, не удалось и в нынешнем матче.
Игра Лиги наций между сборными Украины и Испании 6 сентября завершилась разгромным поражением украинцев. Матч состоялся на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде.
Лига наций УЕФА, 2-й тур
Испания - Украина - 4:0
Голы: Рамос, 3 (с пенальти), 29, Фати, 32, Ферран Торрес, 84
Испания: де Хеа, Навас, Рамос (Гарсия, 61), Пау Торрес, Регилон, Родри (Оскар, 69), Тьяго Алькантара, Мерино (Ферран Торрес, 74), Дани Ольмо, Фати, Морено
Украина: Пятов, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Харатин (Сидорчук, 63), Малиновский, Зинченко, Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Цыганков, 55), Яремчук
Предупреждения: Родри - Малиновский, Коваленко.
Напомним, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт и продолжит работать.
Автор: Яна Катасонова