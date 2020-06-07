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Шевченко продлил контракт со сборной Украины: стали известны детали соглашения

7 июня 2020, 20:34

Андрей Шевченко подписал новое соглашение на 2,5 года.

Шевченко
Шевченко остается тренером сборной Украины до конца ЧМ-2022 / УНИАН

Легендарный украинский футболист, тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продолжит работать с украинской командой до конца 2022 года.

Об этом рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в ходе конгресса организации.

Известно, что Шевченко подписал контракт на 2,5 года. Таким образом, его контракт с украинской сборной будет действовать до конца Чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Кроме того, до 31 декабря 2022 года подписали контракты с УАФ и представители тренерского штаба Шевченко – Мауро Тассотти, Педро Хара, Адреас Малдера и Александр Шовковский.

Андрей Шевченко возглавляет сборную с 2016 года. За годы работы ему удалось пробиться с командой в финальную стадию Чемпионата Европы по футболу. Украина пробилась в группу С, где сыграет с Нидерландами и Австрией. Четвертая команда определится по итогам стыковых матчей.

Ранее Андрей Шевченко в интервью программе Профутбол заявил, что он не намерен покидать сборную Украины, так как хочет поучаствовать с национальной командой в Чемпионате Европы по футболу, который был перенесен на 2021 год.

Напомним, Шевченко рассказал, готов или он покинуть сборную ради тренерской скамьи Милана.

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