Переход в Милан: Шевченко ответил на слухи

Андрей Шевченко / Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию о его возможном назначении в итальянский Милан.

"Милан?.. Какая может здесь быть информация? Я остаюсь в сборной и тут даже ничего не рассматривается", - подчеркнул он во время общения с журналистами в Харькове после матча Лиги Европы между Шахтером и Бенфикой.

По его словам, его порадовал футбол, показанный игроком сборной Украины Виктором Коваленко.

"Коваленко провел великолепный матч. Видно, что он обрел ту уверенность, которую все от него ждали. Забил хороший мяч. В целом, пока все нормально. Мы довольны всеми", - отметил Шевченко.

Он подчеркнул, что Шахтер сыграл с Бенфикой очень тяжелый матч, ведь чемпионы Украины провели первую игру после долгой паузы.

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"Шахтер, особенно во втором тайме, добавил. Важная победа, есть хорошие шансы пройти Бенфику. В Лиссабоне будет важная игра. Какой-то задел горняки сделали, показав хороший футбол после трехмесячной паузы. Поэтому все с надеждой будем смотреть", - добавил Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что помощника Шевченко в сборной Александра Шовковского предлагали назначить на пост главы нового ведомства по вопросам спорта.