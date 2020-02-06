Легенду Динамо и сборной Украины готовят на пост министра – СМИ

Александр Шовковский может занять новую должность / УНИАН

Александр Шовковский может быть назначен на пост главы нового ведомства по вопросам спорта, после вероятного разделения нынешнего Министерства культуры, молодежи и спорта.

Как пишет Украинская правда, о таком варианте развития событий сообщают источники из Офиса президента.

При этом разделению нынешнего объединенного министерства мешает подготовка спортсменов к летним Олимпийским играм-2020, которые пройдут в Токио.

В материале отмечается, что процедура разделения заняла бы какое-то время, и это ограничило бы финансирование атлетов, а допустить этого нельзя, поэтому процесс приостановили.

Как известно, на сегодняшний день, Шовковский работает помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе национальной команды.

Напомним, ранее Александр Шовковский заявил о том, что подвергся нападению со стороны своей бывшей тещи, при этом она применила оружие. В соцсети он опубликовал видео нападения, однако позже удалил его.