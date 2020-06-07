Шевченко рассказал, уйдет ли он из сборной Украины

Шевченко будет руководить сборной на Евро-2021 / УНИАН

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пока не намерен покидать команду и планирует поработать со сборной на Чемпионате Европы по футболу, который был перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он рассказал в эфире программы Профутбол, которая выйдет в эфир в воскресенье, 21:20, на телеканале УНИАН.

"Я могу заверить, что остаюсь в сборной Украины. У меня с командой есть незавершенное дело – Евро-2021", – утверждает главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко.

Ранее в украинской прессе активно циркулировала информация, согласно которой Шевченко в ближайшие дни должен продлить контракт с Украинской ассоциацией футбола. Предыдущий контракт тренера с Ассоциацией был рассчитан до июля нынешнего года, однако по причине переноса Евро-2020 стороны были вынуждены пролонгировать соглашение.

Напомним, зимой итальянская пресса писала о том, что Андрей Шевченко является одним из кандидатов на пост главного тренера Милана – клуба, где он за несколько лет выступлений успел стать легендой. Однако сам тренер опроверг данную информацию и заявил о намерении продолжить работу с национальной сборной Украины.