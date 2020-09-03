Лига Наций: Украина дома минимально обыграла Швейцарию

Обе команды - и хозяева, и гости, начали достаточно резво. Тем не менее больше преуспели украинцы. На 10-й минуте Малиновский дальним ударом впечатал мяч в правую штангу. А Ярмоленко на добивании пробил мимо.

Но уже через четыре минуты Тымчик подключился к атаке и пробил в ближний угол. Вратарь швейцарцев Зоммер отбил мяч перед собой, после чего Тымчик откатил на Ярмоленко. Тот не промазал - 1:0.

А ближе к концу тайма, вновь, к сожалению подвел команду Андрей Пятов. Он проспал удар с 30-ти метров Сеферовича. И счет стал 1:1.

После перерыва команды обменивались острыми атаками. Сперва Варгас головой пробил в правую штангу ворот Пятова, а затем Малиновский проломился по левому флангу швейцарцев и ударил - но мяч прошел рядом с левой штангой.

На 68-й минуте Зинченко подловил Зоммера то ли навесом / то ли ударом с левого фланга штрафной. Мяч угодил и затрепыхался аккурат в дальней девятке - 2:1.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт и продолжит работать.