Украина – Германия – 1:2. В Лиге наций украинцы минимально уступили немцам

Отечественная сборная противостояла очень сильному сопернику.
Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко 10 октября в Киеве на НСК Олимпийский в рамках турнира Лига наций сразилась с сильным соперником – национальной сборной Германии.
Матч завершился победой немцев со счетом 1:2.
Лига наций, 3-й тур
Украина - Германия - 1:2
Голы: Малиновский, 77 - Гинтер, 20, Горецка, 49.
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Сидорчук (Макаренко, 84), Малиновский, Коваленко (Шапаренко, 76), Ярмоленко (Марлос, 69), Цыганков (Зубков, 69), Яремчук.
Германия: Нойер, Гинтер, Зюле, Рюдигер, Клостерманн, Киммих, Кроос, Халстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Горецка, Гнабри.
Предупреждения: Малиновский - Кроос, Гинтер.
Напомним, 6 октября нынешнего года, в канун товарищеского матча с Францией двое вратарей сборной Украины ‒ Андрей Лунин (мадридский Реал) и Юрий Панькив (Александрия) ‒ получили положительные тесты на китайский коронавирус Covid-19.
Как ранее сообщалось, 5 октября стало известно, что игроки донецкого Шахтера и сборной Украины ‒ голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко ‒ заразились китайским коронавирусом Covid-19.