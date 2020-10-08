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Франция с большим счетом обыграла Украину в товарищеском мачте

8 октября 2020, 00:02

На поле стадиона Стад-де-Франс французы камня на камне не оставили от сборной Украины.

  • Франція - Україна Reuters
  • Франція - Україна Reuters
  • Франція - Україна Reuters
  • Франція - Україна Reuters
  • Франція - Україна Reuters
  • Франція - Україна Reuters
  • Франція - Україна Reuters
  • Франція - Україна Reuters
  • Франція - Україна Reuters
  • Франція - Україна Reuters

Товарищеский матч между чемпионами мира, сборной Франции, и сборной Украины определенно прокляли некие злые силы. Причем были они на стороне хозяев, ведь у украинцев из-за коронавируса "вылетели" все игроки донецкого Шахтера (заразились Андрей Пятов и Тарас Степаненко - вся команда села на самоизоляцию). Потом оказалось, что два голкипера - Андрей Лунин и Юрий Панькив - тоже заразились Covid-19.

По итогу, в распоряжении главного тренера Андрея Шевченко остался один вратарь - динамовец Георгий Бущан. И запасным на матч пришлось заявлять тренера сборной - легендарного Александра Шовковского, который завершил карьеру три года назад.

Тренер французов Дидье Дешам выпустил, в принципе, второй состав сборной, но и его хватило, чтобы в первом тайме размазать ослабленных украинцев по газону Стад-де-Франс.

Бущан на 9-й минуте хорошо отбил мяч после удара Жиру головой, но с добиванием Камавинги через себя ничего поделать не смог - 1:0.

На 24-й минуте Жиру легким обводящим ударом в левый верхний угол сделал счет 2:0.

На 33-й минуте Бущан отбил непростой дальний удар от Ауара, но на добивании был все тот же Жиру, который сделал дубль - 3:0.

На 39-й минуте Миколенко при подаче углового с левого фланга в борьбе с вездесущим Жиру затылком толкнул мяч в ворота - 4:0.

В перерыве Андрей Шевченко сделал сразу четыре замены.

И одна сработала почти сразу. На 52-й минуте Цыганков отлично сместился по границе штрафной площади и точно выпалил в правый угол - 4:1.

Но французы быстро оправились и продолжили избиение

На 65-й минуте главная нынешняя звезда Франции Мбаппе пяткой красиво скинул мяч на Толиссо. А тот закрутил мяч в правый верхний угол - 5:1.

Но, как говаривал классик - это еще не все. Полный сил Мбаппе на 82-й минуте обыгрался на правом фланге с Бен Йеддером. А потом просто и мощно шарахнул из пределов штрафной под перекладину ворот - 6:1.

А на 87-й все было так. Рикошет от ноги Забарного - мяч к Гризманну - тот бьет из-за пределов штрафной - 7:1.

футбол Франция сборная Украины Андрей Шевченко товарищеский матч новости футбола
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