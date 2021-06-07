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Скандал из-за новой формы сборной Украины по футболу: детали конфликта

7 июня 2021, 17:30

Разбирались в причинах конфликта, вызванного презентацией официальной формы украинской сборной.

Форма Украины на Евро-2020
Форма Украины на Евро-2020 / Андрай Павелко. Facebook

6 июня глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook презентовал новую форму сборной Украины по футболу, в которой наши футболисты будут выступать на грядущем чемпионате Европы-2020, стартующем уже в эту пятницу.

На новой форме изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и лозунгом "Слава Украине! Героям Слава". "…Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину...", – подчеркнул глава ассоциации.

Российская сторона ожидаемо раскритиковала экипировку и даже предприняла попытку запретить форму украинских футболистов. Зато США через свой аккаунт в Twitter похвалили новую форму и напомнили, что Крым – это Украина.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), собственно, уже высказалась, заявив, что "форма всех команд, включая Украину, одобрена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки

Реакция России

Несмотря на то, что реакция украинских пользователей на новую форму сборкой Украины была преимущественно положительной, вскоре на нее обратили внимание российские СМИ, у которых презентация украинской экипировки с силуэтом Крыма и националистическими лозунгами вызвала возмущение.

В течение следующих нескольких дней российская пресса наполнилась заявлениями от российских политиков и чиновников. Так, депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал дизайн одежды "политической провокацией" и призвал УЕФА запретить ее использование: "... Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях" , – сказал он.

Ближе к вечеру того же дня с заявлением выступила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, которая написала, что форма сборной Украины на Евро-2020 создает "иллюзию невозможного, либо напротив – представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего.", а лозунг "Слава Украине" назвала "националистической кричалкой".

Лозунг "Слава Украине! - Героям слава!" относится еще ко временам Украинской революции 1917-1921 годов. Оно стало распространенным во время протестов 2013-2014 годов в Киеве. С 2018 года является официальным приветствием в украинской армии и полиции.

Форма Украины на Евро-2020
Форма Украины на Евро-2020 / Андрай Павелко. Facebook

В Кремле, к слову, ситуацию прокомментировали весьма спокойно. "Спорт есть спорт. Нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Реакция Украины

В Украине на возмущение со стороны россиян отреагировали не менее резко. Бывший наставник сборной Украины, а ныне глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич назвал требования о запрете новой формы "наглыми".

"Хотелось бы посоветовать этим "экспертам" заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом, и без гимна. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать", – заявил Маркевич.

Йожеф Сабо, бывший тренер украинской сборной и киевского "Динамо", аналогично осудил заявления россиян.

"Такое ощущение, что им больше нечем там заняться, цепляются к нам, лишь бы прицепиться. Не вижу для УЕФА причин реагировать на этот бред. Какой может быть разговор. Пришел сосед, выгнал из квартиры и сказал, что теперь будет тут жить. Так же сделали и с Крымом. Как гражданин Украины, могу сказать, что Крым, Луганск и Донецк – это наша земля".

Форма Украины на Евро-2020
Форма Украины на Евро-2020 / Андрай Павелко. Facebook

Реакция УЕФА

Пресс-служба УЕФА прокомментировала контур страны на футболках украинской сборной. Экипировка сборной Украины для участия в чемпионате Европы согласована:

"Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена UEFA в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", – говорится в сообщении.

Отметим, еще три года назад глава УАФ Андрей Павелко заявлял, что УЕФА официально разрешил нанести на форму сборной Украины надпись "Слава Украине!".

"Мы получили добро", – говорил тогда Павелко.

"Слава Украине!". Cкандал на ЧМ-2018

Хорватские футболисты Вида и Вукоевич после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира обратились к украинским болельщикам фразой "Слава Украине!". Оба долгое время играли за киевское "Динамо".

Тот инцидент вызвал не только бурю негодования россиян в социальных сетях, но и дисциплинарное наказание от Международной федерации футбола (FIFA).

Впрочем, что федерация футбола Хорватии, что сами футболисты уверяли, что видео не имело никакого политического контекста. Таким обращением хорватские легионеры, который долго играли в составе киевского "Динамо", поблагодарили всех украинских болельщиков, которые поддерживали их во время чемпионата мира.

"Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен Динамо Киева, ничего более, – пояснил Домагой Вида.

Домагой Вида
Домагой Вида / Getty Images

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. В рамках группового этапа наша сборная 13 июня сыграет с Нидерландами, 17 июня – с Северной Македонией, а 21 июня – с Австрией.

УЕФА Евро-2020 сборная Украины по футболу Домагой Вида
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