Россия грозится отказаться от Евро-2020 из-за Крыма и "Слава Украине" на украинских футболках – СМИ

Сборная России может остаться без Евро-2020 из-за оккупированного Крыма на футболках команды Украины / Скриншот видео с facebook.com/andriy.pavelko

Российские футбольные власти рассматривают вариант, при котором будет принято решение об отказе сборной России по футболу от участия в Евро-2020 из-за решения УЕФА утвердить новую форму сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине – Героям Слава". При этом в Кремле призывают дождаться официальной реакции УЕФА перед тем, как каким-либо образом реагировать на ситуацию.

Как сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на источник, близкий к Российскому футбольному союзу (РФС), в данный момент изучается вариант с отказом России от участия в чемпионате Европы по футболу в знак протеста против утверждения Европейской футбольной ассоциацией новой формы сборной Украины, на которой изображены оккупированный Россией Крым и лозунг "Слава Украине".

У Москвы пока нет какой-либо официальной позиции по вопросу новой формы украинской сборной. Как утверждают в Кремле, для начала нужно дождаться официальной реакции Европейской футбольной ассоциации, в которой внимательно относятся к вопросам политики в футболе.Читайте такжеУ Путина готовы к появлению сборной Украины в футболках с Крымом на матче в Петербурге

"Пока мы не имеем реакции никакой. Какой-то источник - вряд ли можно как-то сориентироваться по сливам от источника. Давайте дождемся какой-то официальной реакции… Вы знаете, что в целом и ФИФА, и УЕФА очень внимательно относятся к тому, чтобы никакой не было политизации спортивных состязаний", - цитирует ТАСС спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

Украинская ассоциация футбола 6 июня презентовала новую форму сборной Украины, в которой команда должна выступить на Евро-2020. На футболках изображены захваченный Россией Крым и лозунг "Слава Украине – Героям слава".

В России негативно отреагировали на данную ситуацию. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил надежду, что УЕФА, дескать, запретит украинскую форму. При этом он не исключал, что сборные России и Украины могут встретиться на полях Евро-2020.

В Европейской футбольной ассоциации 7 июня заявили, что УЕФА одобрила новую форму сборной Украины. Экипировка соответствует всем правилам и нормам для выступления команды на Евро-2020.

Примечательно, что перенесенное из-за пандемии COVID-19 Евро-2020 пройдет и в России. Один из четвертьфинальных матчей турнира состоится в Санкт-Петербурге. Украина теоретически сможет сыграть в РФ, причем в форме с Крымом и лозунгом "Слава Украине".