УЕФА одобрил форму сборной Украины с картой Крыма для выступления на чемпионате Европы по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы по футболу (Евро-2020).

"Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена UEFA в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки",— говорится в сообщении пресс-службы UEFA, сообщает "Спорт-экспресс".

Отметим, что новая форма Украины включает в себя футболку с контуром карты страны, размещенным посередине. Силуэт включает временно неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей, а также аннексированный полуостров Крым. Кроме того, возле ворота футболки с двух сторон вышиты лозунги "Слава Украине" и "Героям слава".

На групповом этапе Евро-2020 украинская сборная сыграет с национальными командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Чемпионат стартует 11 июня, сборная Украины 13 июня проведет первый матч группового этапа Евро-2020 с Нидерландами на "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме.

Форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

Украинская ассоциация футбола 6 июня презентовала новую форму сборной Украины, в которой команда выступит на Евро-2020 (турнир из-за пандемии COVID-19 пройдет в этом году с 11 июня по 11 июля в 11 странах, включая Россию, - ред.).

На футболках игроков украинской сборной будет изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и лозунгом "Слава Украине – Героям слава".

Элементы экипировки вызвали в России замешательство, а у Путина по этому вопросу даже дали отдельный комментарий.