У Путина готовы к появлению сборной Украины в футболках с Крымом на матче в Петербурге

Вопросы проведения матчей на Евро-2020 решает УЕФА - Песков / Reuters

В Кремле допустили вероятность того, что Россия не примет никаких мер в том случае, если сборная Украины пробьется в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу и вынуждена будет сыграть в Санкт-Петербурге в футболках с Крымом и лозунгом "Слава Украине". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В комментарии ТАСС он сказал о том, что подобные вопросы, которые связаны с аспектами проведения матчей Евро-2020, регулируются УЕФА.

"Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Россия принять какие-либо меры, если сборная Украины выйдет на матч четвертьфинала Евро-2020, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

Украинская ассоциация футбола 6 июня презентовала новую форму сборной Украины, в которой команда выступит на Евро-2020 (турнир из-за пандемии COVID-19 пройдет в этом году с 11 июня по 11 июля в 11 странах, включая Россию, - ред.).

На футболках игроков украинской сборной будет изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и лозунгом "Слава Украине – Героям слава".

Крым на футболке сборной Украины / Скриншот видео с facebook.com/andriy.pavelko

Лозунг "Слава Украине - Героям слава" на футболке сборной Украины / facebook.com/andriy.pavelko

Представители российских властей уже негативно отреагировали на эту ситуацию. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев надеется, что УЕФА запретит новую форму сборной Украины и не исключает встречи украинской команды со сборной России на Евро-2020.