Коллапс с водой в Крыму: в МИД резко ответили на обвинение РФ в адрес Украины

Политика России в оккупированном Крыму привела к проблемам на полуострове - МИД Украины / УНИАН

На территории оккупированного Крыма достаточно запасов воды для нужд жителей полуострова. Ситуация ухудшилась из-за использования водных ресурсов для потребностей военных баз России в автономной республике. Подобными действиями россияне поставили под угрозу нужды жителей полуострова в воде. Гуманитарная ситуация на захваченных территориях – зона ответственности российского государства. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В комментарии РБК-Украина он рассказал о том, что воды в оккупированном Крыму достаточно для потребностей местного населения. Проблема возникла из-за действий россиян, которые использовали водный ресурс для своих военных баз и предприятий. Деятельность РФ в интересах своих вооруженных сил поставила под угрозу нужды крымчан в воде.

"Проблема обострилась из-за массированой милитаризации: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это в очередной раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях", - сказал Николенко.Читайте такжеКиев может вернуть воду в Крым, если Путин попросит Украину – Куницын

Также он добавил, что согласно международному законодательству, именно государство-оккупант несет ответственность за все, что происходит на захваченной территории. Украина продолжает придерживаться точки зрения, согласно которой вода с материка попадет на полуостров только после возвращения Крыма в состав украинского государства.

"Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", - подчеркнул Олег Николенко.

Напомним, как сообщает ТАСС, 21 мая замдиректора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов обвинил Киев в водной блокаде Крыму и заявил, что такая политика Украины может привести к "очередной гуманитарной катастрофе", последствия которой будет тяжело предсказать.

Проблемы с водой в Крыму