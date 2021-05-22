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Коллапс с водой в Крыму: в МИД резко ответили на обвинение РФ в адрес Украины

22 мая 2021, 13:00

Военные России поставили под угрозу потребность жителей Крыма в воде, утверждает Олег Николенко.

Крым вода
Политика России в оккупированном Крыму привела к проблемам на полуострове - МИД Украины / УНИАН

На территории оккупированного Крыма достаточно запасов воды для нужд жителей полуострова. Ситуация ухудшилась из-за использования водных ресурсов для потребностей военных баз России в автономной республике. Подобными действиями россияне поставили под угрозу нужды жителей полуострова в воде. Гуманитарная ситуация на захваченных территориях – зона ответственности российского государства. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В комментарии РБК-Украина он рассказал о том, что воды в оккупированном Крыму достаточно для потребностей местного населения. Проблема возникла из-за действий россиян, которые использовали водный ресурс для своих военных баз и предприятий. Деятельность РФ в интересах своих вооруженных сил поставила под угрозу нужды крымчан в воде.

"Проблема обострилась из-за массированой милитаризации: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это в очередной раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях", - сказал Николенко.Читайте такжеКиев может вернуть воду в Крым, если Путин попросит Украину – Куницын

Также он добавил, что согласно международному законодательству, именно государство-оккупант несет ответственность за все, что происходит на захваченной территории. Украина продолжает придерживаться точки зрения, согласно которой вода с материка попадет на полуостров только после возвращения Крыма в состав украинского государства.

"Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", - подчеркнул Олег Николенко.

Напомним, как сообщает ТАСС, 21 мая замдиректора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов обвинил Киев в водной блокаде Крыму и заявил, что такая политика Украины может привести к "очередной гуманитарной катастрофе", последствия которой будет тяжело предсказать.

Проблемы с водой в Крыму

  • На территории аннексированного Россией Крыма в последние годы фиксируется проблема маловодья. Запасы водных ресурсов на полуострове сокращаются, вследствие чего крымчане вынуждены получать воды по графику.
  • Украина прекратила поставки воды в Крым после захвата Россией полуострова. Согласно позиции официального Киева, с дефицитом водного ресурса в автономной республике сталкивается Россия, тогда как воды для местного населения там достаточно. Власти готовы подавать воду на Крымский полуостров только в случае гуманитарной катастрофы.
  • "Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов утверждал, что полуостров уже не может даже теоретически получать воду с материковой Украины. Инфраструктура Крыма не готова к реализации подобных мероприятий.
  • Представитель президента Украины в АР Крым Антони Кориневич говорил о том, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале для того, чтобы не было даже гипотетической возможности подачи воды на захваченный россиянами полуостров.

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