"Все вопросы – к УЕФА": в сборной Украины объявили о решении по форме с Крымом и "Слава Украине"

Украине выступит на Евро-2020 в форме, которую ранее уже утвердили в УЕФА - пресс-атташе сборной / Скриншот видео с facebook.com/andriy.pavelko

Национальная сборная Украины по футболу намерена выступить на Евро-2020 в форме с оккупированным Россией Крымом и лозунгом "Слава Украине – Героям слава". Все детали спортивной экипировки одобрены УЕФА, переговоры с Европейской ассоциацией футбола продолжаются. Об этом заявил пресс-атташе украинской команды Александр Гливинский.

Как сообщает ТСН, в ходе пресс-конференции в пятницу, 11 июня, он рассказал о том, что организатор турнира, Европейская ассоциация футбола (УЕФА) одобрила форму национальной сборной Украины в первоначальном варианте. Поэтому команда готова выступать с Крымом и лозунгом "Слава Украине – Героям слава" на чемпионате Европы по футболу.

При этом, по его словам, глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко продолжает вести переговоры с УЕФА в Риме.Читайте также"Слава Украине – Героям слава никуда не исчезнут": Украина ответит на скандал с формой сборной

"Все детали формы одобрены в УЕФА. Президент УАФ сейчас в Риме, где ведет переговоры с представителями УЕФА. Это все, что мы можем сейчас сказать. Не задавайте больше вопросов по этому поводу? Да, мы собираемся играть в этой форме. Наша форма одобрена, все надписи были одобрены", - сказал Гливинский и подчеркнул, что вопросы об изменении формы игроков следует задавать не игрокам, а УЕФА.

Новая форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине – Героям слава"

Украинская ассоциация футбола 6 июня представила новую форму национальной сборной Украины. На футболках – надписи "Слава Украине – Героям слава" и карта государства с Крымом. В этой форме игроки украинской сборной сыграют на Евро-2020.

В России резко негативно отреагировали на такой шаг Украины. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев ожидает, что УЕФА может запретить украинской сборной выступать в такой форме.

7 июня в УЕФА заявили, что никаких проблем с формой сборной Украины нет, поэтому украинская команда может выступить в своей новой экипировке

Как сообщали в СМИ, российские футбольные власти рассматривали возможность отказа сборной России от участия в Евро-2020 из-за инцидента с Украиной.

Однако 10 июня, после того как Россия официально пожаловалась на форму Украины, в УЕФА запретили украинской команде выходить в форме с лозунгом "Героям Слава".

11 июня лозунг "Слава Украине – Героям слава", а также карта Украины с трезубцем в центре, по решению Украинской ассоциации футбола стали официальными футбольными символами страны.

Примечательно, Украина может выйти в футболках с Крымом и "Слава Украине – Героям слава" на матч, который пройдет в Санкт-Петербурге. Для этого украинской сборной нужно пробиться в четвертьфинал турнира.