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Футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!" утвержден: исполком УАФ принял решение

11 июня 2021, 12:18

Символы теперь могут официально использоваться на международной арене и в матчах национальных сборных.

На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
Футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!" утвержден / facebook.com/andriy.pavelko

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) 11 июня единогласно утвердил футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!". Также как официальный символ утвержден большой герб - карта Украины с Трезубцем в центре, сообщил председатель УАФ Андрей Павелко.

"Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране, и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем за честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!"- сообщил Павелко на своей странице в Facebook в пятницу, 11 июня.

По его словам, символы теперь могут официально использоваться на международной арене и в матчах национальных сборных.

Также Исполком УАФ единогласно - 45 членов "за" - утвердил футбольные символы Украины. Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде Трезубца с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб - карта Украины с Трезубцем в центре.

Новая форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 июня презентовала новую форму национальной сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине - героям Слава", в которой команда сыграет на Евро-2020. Игры пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 государствах.

В России продемонстрировали негативную реакцию на футбольную экипировку украинцев. Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев ранее заявлял, что в УЕФА должны запретить Украине выступать в такой форме на чемпионате Европы по футболу.

Примечательно, один из матчей Евро-2020 состоится в Санкт-Петербурге. И если Украина пробьется в четвертьфинал турнира, то сможет сыграть в России в футболках с Крымом.

7 июня в УЕФА сказали о том, что организация не видит никаких нарушений требований и правил в новой форме сборной Украины.

Позже в СМИ сообщили, что Российский футбольный союз рассматривает возможность отказа сборной России по футболу от участия в Евро-2020 в знак протеста против формы национальной сборной Украины.

После жалобы России в УЕФА 10 июня сделали заявление, согласно которому Украина должна убрать с футболок лозунг "Героям слава". В организации назвали его политическим.

В Офисе президента заявили, что лозунг "Слава Украине – Героям слава" не может вызывать каких-либо оговорок и является уместным на футбольной форме сборной.

сборная Украины Андрей Павелко Слава Украине
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