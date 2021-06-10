Офис президента спорит с УЕФА: "лозунг на форме сборной - абсолютно оправданный"

Лозунг " Героям слава!" требуют убрать / facebook.com/andriy.pavelko

В Офисе президента заявляют, что лозунг "Слава Украине!" на форме национальной сборной является абсолютно корректным и не может вызвать никаких оговорок, а ответ "Героям слава!" является логическим продолжением этого лозунга.

Об этом говорится в комментарии ОП в ответ на требование УЕФА убрать из футболок слова " Героям слава!".

Читайте такжеЗабраковали лозунг "Героям слава": УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020"Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в своих деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, которые они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства. Наши футболисты на полях Европы постараются прославить свою страну. Поэтому лозунг "Слава Украине!" на форме национальной сборной является абсолютно дельным и не может вызвать никаких оговорок", - говорится в заявлении ОП.

"И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит "Слава Украине!", то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ "Героям Слава!". Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца", - добавили в Офисе президента.

Скандал с формой сборной и возмущением россиян

Напомним, 6 июня стало известно, что сборная Украины на Евро-2020 будет играть в форме с лозунгами "Слава Украине!" - "Героям слава!". На форму также нанесена карта государства, на которой видно, что захваченный Россией Крым – украинский.

Позже появилась информация, что УЕФА одобрил новую форму сборной нашей страны.

Читайте такжеПрезидент РФ впервые высказался относительно формы сборной Украины на Евро-2020Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на форму украинской команды. В российской организации утверждали, что на форме есть политические мотивы. В РФС подчеркнули, что регламентом УЕФА на форме запрещены политические высказывания.

Сегодня стало известно, что УЕФА не одобрил в целом форму сборной Украины и требует убрать "политические лозунги" - в частности слова " Героям слава!", которое нанесено на внутреннюю часть футболки футболистов.